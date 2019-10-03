Чиновники призвали жителей Нагорного Карабаха помочь старикам в доме-интернате

03 октября 2019, 06:40

Власти Нагорного Карабаха обеспечивают уход и обслуживание обитателей дома-интерната в Степанакерте, но старики чувствуют себя оторванными от общества и нуждаются в общении и досуге.

В Нагорном Карабахе проживают 13 807 человек в возрасте старше 63 лет, 245 человек охвачены госпрограммой по уходу и опеке, сообщил 2 октября корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела социальной помощи и связей с общественностью Министерства труда, социальных вопросов и миграции Самвел Исраелян.

По его словам, в Нагорном Карабахе действует несколько госпрограмм для пенсионеров, в частности, им предоставляется бесплатное медицинское обслуживанием, а при необходимости выдаются протезно-ортопедические изделия.

«В Нагорном Карабахе действует дом-интернат, где проживают более 75 пенсионеров. Еще 170 одиноких людей, нуждающихся в заботе и опеке обслуживается на дому. Обитатели дома-интерната находятся на обеспечении государства. Принимаются туда на основе их заявления или заявления от родственников. Единственное условие – это то, что 25% от пенсии им выдается на руки, а остальное удерживается на социальные нужды. Обслуживание на дому одиноких людей социальные работники проводят 2-3 раза в неделю, но при необходимости и чаще», - рассказал Исраелян.

Руководство дома-интерната надеется на помощь граждан и благотворительных организаций

По случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, в доме-интернате в Степанакерте прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

В доме-интернате проживают 79 человек, из которых почти половина имеют инвалидность первой и второй степени, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора учреждения Амест Сулейманян.

«Из 79 человек, проживающих в интернате, 38 – женщины, 41 – мужчины. 49 человек старше 63 лет. Особое внимание уделяется медицинскому обслуживанию и санитарно-гигиеническим условиям. Работников дома-интерната – 46 человек, из них пять медсестер, врач и десять санитарок», - рассказала Сулейманян.

По ее словам, единственное, чего не хватает жителям дома-интерната - это разнообразные досуговые мероприятия.

«В праздничные дни дом-интернат посещают различные организации, общаются с пенсионерами, приносят символические подарки. Во время концертов и визитов наши жители чувствуют, что находятся в центре внимания... Однако в обычные дни из занятий обитателей дома-интерната остается лишь покушать, прогулки и беседы», - отметила она.

По ее словам, администрация думает над программой досуга пенсионеров и инвалидов и надеется на поддержку не только государства, но и общества и благотворительных организаций.

«Это могут быть занятия кройки и шитья, вязания, какие-то настольные игры. Что-то в формате кружков. На территории дома-интерната мы разводим голубей, есть телевизоры, интернет, скайп, сотовая связь, но этим вопрос не решается. В целом люди целыми днями без дела», - посетовала Сулейманян.

Каждодневный досуг одиноких людей необходимо разнообразить, также считает Самвел Исраелян.

«Но в этом вопросе должны быть активны общественные организации. Правительство обеспечивает уход за пожилыми и инвалидами, но общественные организации, а таковых у нас достаточно, могли бы поддержать государство своими проектами. Не только по праздникам приезжать сюда и устраивать концерты, а вспоминать про пожилых и одиноких в обычные дни тоже. И чтобы в этими программами были охвачены не только проживающие в доме-интернате, но и те, которые получают уход на дому», - высказал он свое мнение.

Обитатели дома-интерната пожаловались на скуку

Жители дома-интерната рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что персонал в учреждении внимательный, уход хороший, но скучно.

Пенсионер и вдовец Борик Погосян проживает в доме-интернате второй год. Раньше он жил в селе Лусадзор Аскеранского района. Он заметил, что ему в доме-интернате уютно и спокойно, есть общение, иногда его забирают родственники на несколько дней погостить.

«Но, знаете, здесь немного скучно. Если бы были настольные игры какие-то – нарды, шашки, шахматы. Еще я в прошлом был хорошим каменщиком, владею еще другими навыками, например, я могу столярничать. У меня больные ноги, но руки вполне здоровы. Я мог бы что-то мастерить или научить других тем ремеслам, которыми владею», - поделился пенсионер.

Инвалид второй группы, 52-летняя Светлана Мкртумян находится на попечении дома-интерната с 2017 года после смерти родителей. По ее словам, она долго жила одна, стала обузой для родственников, которым трудно было за ней ухаживать, поэтому решила, что в доме-интернате ей будет лучше.

«Я без помощи передвигаться не могу. Случалось, несколько дней не общалась с людьми. Родственникам я была обузой. В интернате у меня появились подруги, чувствовать себя стала лучше. Я не жалею, что здесь живу», - сказала женщина, и поделилась, что любит и умеет шить.

«Я хотела бы, чтобы создали условия, какую-то мастерскую, где я могла бы кроить и шить. Например, у меня есть две куклы, и я бы хотела жить для них разные одежки. Или разные салфетки и скатерти», - сказала она.

96-летняя полностью незрячая Ареват Оганджанян из Мартакерта перебралась в интернат в марте этого года. Она рассказала, что она одинока, мужа и детей нет. По ее словам, в Мартакерте у нее остался дом, который она хотела бы передать государству и получить взамен квартиру в Степанакерте.

«Собираюсь написать письмо президенту. Продиктую, кто-то да напишет... В годы войны я продала все свое богатство и передала деньги армии. Меня хотели наградить, но я отказалась. Вот если бы к нам чаще приходили молодые люди, я бы им не только продиктовала свое письмо, но и рассказала истории из своей жизни», - поделилась женщина.