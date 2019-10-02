Султанхан Ибрагимов. Скриншот видео ПЦ Мемориал https://memohrc.org/ru/news_old/minfin-vyplatit-dagestancu-800-tys-rubley-za-nezakonnoe-ugolovnoe-presledovanie-1

02 октября 2019, 21:09

Суд отказался изменить Ибрагимову сумму компенсации за арест

Верховный суд Дагестана не согласился ни с чиновниками Минфина, ни с местным жителем Султанханом Ибрагимовым, которые требовали изменить размер компенсации за необоснованное уголовное преследование.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагимов обвинялся по делу об убийстве лидера движения "Садвал" Назима Гаджиева и тренера по греко-римской борьбе Алисултана Омарова, но был признан невиновным. Суд обязал Минфин России выплатить ему 800 тысяч рублей компенсации. Однако Ибрагимов потребовал увеличить компенсацию. После преследований Ибрагимов вынужден жить за пределами Дагестана, перебиваться случайными заработками, а его здоровье пошатнулось, пояснил родственник истца.

Ибрагимов, который провел в СИЗО 19 месяцев, потребовал увеличить размер компенсации до 1,15 миллиона рублей, а представитель Минфина, напротив, сочли сумму в 800 тысяч завышенной. Сегодня Верховный суд республики оставил прежнее решение в силе.

Интересы Ибрагимова представлял адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с Правозащитным центром "Мемориал", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте этой организации.

Напомним, что в марте 2018 года представители Султанхана Ибрагимова подали в Европейский суд по правам человека жалобу на пытки силовиками и лишение его средств правовой защиты. Российские власти предлагали заключить примирительное соглашение, но получили отказ.

Омарова, в убийстве которого обвинялся Ибрагимов, застрелили в марте 2015 года, а Гаджиев был найден мертвым  с ножевыми ранениями в своей квартире в Махачкале через год, в марте 2016-го. Султанхан Ибрагимов указал присяжным на свое алиби, и в октябре 2017 года присяжные оправдали Ибрагимова по всем статьям. Оправдательный приговор Верховного суда Дагестана вступил в силу 11 января 2018 года.

В картотеке на сайте Верховного суда Дагестана к 21.09 мск 2 октября не появилось информации об исходе сегодняшнего заседания о компенсации Ибрагимову.

Примечание:

"Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России", "Показания силовика вызвали сомнения на суде по делу Вагабова", "Кавказоведы сравнили тактики борьбы с экстремизмом в республиках СКФО".

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