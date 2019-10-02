Банкомат. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 октября 2019, 14:36

Следствие назвало уроженца Дагестана организатором сбора средств для ИГ*

Уехавший к боевикам в Сирию уроженец Дагестана с помощью жительницы Астраханской области организовал сбор денег через закрытые чаты Telegram, заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля следствие рапортовало о задержании жительницы Астраханской области. По данным правоохранителей, она является одним из организаторов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, и с 2016 года через соцсети собирала деньги на нужды этой террористической организации. 20 февраля суд постановил поместить ее под домашний арест, поскольку у женщины пятеро детей.

Сегодня следствие сообщило, что вышло на организатора сбора денег. Им назван 32-летний выходец из Дагестана. По версии следователей, он в 2016 году покинул Россию, выехав сначала в Турцию, а затем и в Сирию, где примкнул к боевикам "Исламского государства"*. С подозреваемой из Астраханской области он связался через Telegram.

"В период с 2016 года по февраль 2019 года астраханка в закрытых чатах мессенджера Telegram под надуманными предлогами в виде благотворительной помощи размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес международной террористической организации «ИГИЛ»*", - утверждается в сообщении управления Следкома по Астраханской области. По данным ведомства, ей удалось собрать не менее 200 тысяч рублей.

Расследование дела жительницы Астраханской области близится к завершению. Она продолжает находиться под домашним арестом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель следственного управления Андрей Хегай.

Житель Дагестана, заподозренный по статье об организации финансирования терроризма, по-прежнему находится среди боевиков в Сирии, со ссылкой на управление СКР по Астраханской области сообщил сегодня "Интерфакс". По 4-й части статьи 205.1 ему грозит до 20 лет заключения.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Пикетчики в Махачкале потребовали снять обвинения с Ашиковых и Абдурашидова", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Житель Дагестана осужден за вербовку в ряды сирийских боевиков".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 октября 2019, 15:04

  • Убийство Гагиевой подчеркнуло равнодушие властей к насилию в семьях

    Бывший муж Регины Гагиевой, обвиняемый в ее убийстве, дважды сбегал из-под домашнего ареста, но не был задержан. После свадьбы Гагиева старалась скрывать, что подвергается побоям в семье, рассказали ее родственники и знакомые. Поддержкой жертв домашнего насилия в Северной Осетии занимаются лишь активисты и волонтеры на фоне невнимания государства к этой проблеме.

02 октября 2019, 14:58

02 октября 2019, 13:50

02 октября 2019, 13:25

  • Редакция "Черновика" связала обыск с делом Гаджиева

    Силовики в течение часа находились в здании редакции дагестанского издания в присутствии только одного сотрудника. Обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов также утверждает, что обыск инициирован в связи с делом арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева.

02 октября 2019, 12:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи