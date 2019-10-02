Следствие назвало уроженца Дагестана организатором сбора средств для ИГ*

02 октября 2019, 14:36

Уехавший к боевикам в Сирию уроженец Дагестана с помощью жительницы Астраханской области организовал сбор денег через закрытые чаты Telegram, заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля следствие рапортовало о задержании жительницы Астраханской области. По данным правоохранителей, она является одним из организаторов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, и с 2016 года через соцсети собирала деньги на нужды этой террористической организации. 20 февраля суд постановил поместить ее под домашний арест, поскольку у женщины пятеро детей.

Сегодня следствие сообщило, что вышло на организатора сбора денег. Им назван 32-летний выходец из Дагестана. По версии следователей, он в 2016 году покинул Россию, выехав сначала в Турцию, а затем и в Сирию, где примкнул к боевикам "Исламского государства"*. С подозреваемой из Астраханской области он связался через Telegram.

"В период с 2016 года по февраль 2019 года астраханка в закрытых чатах мессенджера Telegram под надуманными предлогами в виде благотворительной помощи размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес международной террористической организации «ИГИЛ»*", - утверждается в сообщении управления Следкома по Астраханской области. По данным ведомства, ей удалось собрать не менее 200 тысяч рублей.

Расследование дела жительницы Астраханской области близится к завершению. Она продолжает находиться под домашним арестом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель следственного управления Андрей Хегай.

Житель Дагестана, заподозренный по статье об организации финансирования терроризма, по-прежнему находится среди боевиков в Сирии, со ссылкой на управление СКР по Астраханской области сообщил сегодня "Интерфакс". По 4-й части статьи 205.1 ему грозит до 20 лет заключения.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.