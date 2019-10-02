Строительство нового терминала началось в порту Поти

02 октября 2019, 10:04

Новый терминал будет способствовать росту порта, а его строительство создаст в Поти сотни рабочих мест, считают в министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая мэрия Поти анонсировала строительство нового глубоководного причала, отметив, что проект "важен как для развития города и экономики страны, так и с точки зрения трудоустройства". Это заявление инвесторы порта Анаклия назвали "шокирующим", пригрозив остановкой строительства. Разрешение построить глубоководный причал в порту Поти было выдано с нарушениями, ответственный чиновник уволен, заявила после этого министр экономики Грузии.

В грузинском порту Поти началось строительство нового терминала, благодаря которому порт сможет принимать в год на 2,5 миллиона тонн грузов больше. "Насколько мне известно, только путем расширения этого терминала мы сможем трудоустроить до 500 граждан нашей страны. Кроме того, на этой территории будут построены складские хозяйства… Именно подобные проекты являются будущим для развития коридора нашей страны, предпосылкой для привлечения новых транспортных и транзитных потоков", - процитировало министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили агентство "Новости-Грузия" 1 октября.

Новая портовая инфраструктура будет расположена на 25 гектарах земли, и после строительства порт сможет принимать судна водоизмещением до 60 тысяч тонн. Это увеличит грузооборот порта Поти на 5 миллионов тонн в год. Общая стоимость проекта - 120 млн долларов. Стоимость первой фазы - 93 миллиона долларов, из них 50 миллионов профинансирует американская корпорация частных зарубежных инвестиций OPIC. Это самая крупная инвестиция OPIC в инвестиционные проекты в Грузии и во всем кавказском регионе, сказано на сайте министерства экономического развития Грузии.

Проект в Поти будет способствовать росту порта, экономическому развитию, увеличит торговлю в стране и создаст новые рабочие места, сказал в эфире Общественного вещателя Грузии управляющий директор американской корпорации иностранных инвестиций OPIC в Поти Кеннет Анхель.

"Когда OPIC инвестирует в проект, они ожидают две вещи. Во-первых, они хотят видеть финансовую составляющую, а во-вторых, влияние развития проекта на страну", - сказал Кеннет Анхель, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Он также прокомментировал проект порта Анаклия, отметив, что OPIC готова поддержать порт. "OPIC готова поддержать порт Анаклия. Как я упоминал ранее, нас интересуют два аспекта - финансовая составляющая и выгоды для развития. Сейчас мы находимся в процессе сбора и изучения данных по технической, финансовой, маркетинговой, экологической составляющим", - сказал Кеннет Анхель.

В декабре 2017 года на Черноморском побережье Грузии началось строительство глубоководного порта Анаклия. Исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта, который станет частью морского коридора из Китая в Европу, получил "Консорциум развития Анаклии" (ADC). Оператором терминала порта станет американская компания SSA Marine. Правительство Грузии инвестирует в строительство 100 млн долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 млрд долларов. В августе один из соучредителей "Консорциума развития Анаклии", американская компания Conti Group вышла из проекта строительства глубоководного порта. Оппозиция обвинила власти Грузии в давлении на участников проекта.

APM Terminals в апреле 2011 года приобрела 80-процентную долю в корпорации "Потийский морской порт" у компании Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA, ОАЭ) за 80 млн долларов. За это время APM Terminals инвестировала более 100 млн долларов в обновление и расширение порта. Остальные 20 процентов корпорации остались у RAKIA. В мае 2011 года корпорация "Потийский морской порт" сменила название на APM Terminals Poti. В январе этого года APM Terminals и "Консорциум новых терминалов Поти" представили министерству экономики и устойчивого развития Грузии концептуальный план по расширению порта.

"Проект Анаклии для нас очень важен. Каждый день задержки (с его строительством) - это большая потеря для нашей экономики", - цитирует министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава "Интерпрессньюс".