Идея Всемирного конгресса вайнахов вызвала критику ингушских активистов

02 октября 2019, 05:50

Инициаторы Всемирного конгресса вайнахских народов широко разрекламировали заседание в Стамбуле, но его посетили менее 30 человек. Ингушские активисты и чеченская диаспора в Турции дистанцировались от мероприятия и назвали его несвоевременным. Организатор мероприятия обозначил свою лояльность властям России, а среди участников были замечены чиновники.

Межрегиональная общественная организация развития межнациональных отношений «Институт мира» (зарегистрирована в Уфе) провела 29 сентября в Стамбуле пленарное заседание (пленум) первого в мире Конгресса вайнахского народа. Накануне ее руководитель Руслан Плиев разослал письма (копии имеются в распоряжении "Кавказского узла") общественным деятелям Ингушетии и Чечни, в котором анонсировал проведение первого международного Конгресса вайнахского народа в Турции.

В своих обращениях он, в частности, указал, что в повестке конгресса два вопроса - "сохранение национального танца "халхар" (лезгинка) и родного языка". Конгресс предлагается сделать ежегодным, что, по замыслу инициаторов, «может дать старт всемирному вайнахскому объединению, без принуждения и без политики возродить единство наций Чечни и Ингушетии», говорится в одном из писем за подписью Плиева.

В письме от 21 августа сообщается, что "программа конгресса предусматривает два форума: в первый день - культурно-просветительский, второй - экономический". В первый день предполагается рассмотреть вопрос сохранения языка и культурных традиций вайнахских народов. Организаторы отмечают, что берут на себя оплату всех расходов от перелета до размещения в отеле.

В письме от 5 сентября организаторы обратились к "старейшинам вайнахского народа" и пригласили их принять участие в пленуме 29 сентября, "на котором должны определиться с окончательной датой проведения конгресса".

На сайте организации информации о проведении конгресса или пленума нет. В разделе "Новости" по данным на 03.00 мск сегодня, 2 октября есть запись под названием "Первый международный пленум вайнахских народов (чеченцев и ингушей) по возрождению и сохранению языка и культуры", однако по ссылке новости нет.

Межрегиональная общественная организация Развития межнациональных отношений "Институт мира" зарегистрирована 26 декабря 2018 года, говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Генеральным секретарем организации значится Руслан Плиев. Он же вместе с Рамилем Бигновым и Резедой Пулатовой - учредители организации. Основной вид деятельности - деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки".

Представители ингушского гражданского общества раскритиковали идею проведения конгресса

15 сентября инициативу провести Конгресс раскритиковал Всемирный конгресс ингушского народа (ВКИН).

В группе "ФортангаORG" в соцсети Facebook опубликовано заявление за подписью сопредседателя ВКИН Ахмеда Погорова, в котором говорится, что организация не имеет никакого отношения к предстоящему конгрессу. По данным на 03.00 мск сегодня, 2 октября под публикацией нет комментариев и стоит пять отметок "Нравится".

«Считаем, что данная акция организуется с целью дискредитировать деятельность ВКИН, подменив его Конгрессом вайнахского народа. Не рекомендуем представителям ингушской общественности Ингушетии принимать участие в этом собрании, так как цель организаторов этого мероприятия - раскол единства ингушского народа, а также препятствование в отстаивании справедливых требований ингушей, добивающихся отмены соглашения по незаконной передаче значительной части ингушской территории Чеченской Республике и освобождения арестованных по сфабрикованным обвинениям лидеров и активистов народного протеста», - говорится в заявлении.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

В заявлении указывается, что конгресс проводится "никому ранее неизвестными лицами, свидетельствует о стремлении неких деструктивных сил препятствовать развитию и укреплению гражданского общества, государственности и сохранению территориальной целостности нашей республики".

Раскритиковала идею проведения конгресса в Турции старший научный сотрудник Кунсткамеры Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук Макка Албогачиева.

Опровержение участия Албогачиевой в "вайнахском конгрессе в Турции" поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 26 сентября. "В Интернете появилась ложная провокационная информация о том, что ученый из Петербурга Макка Албогачиева вылетела на вайнахский конгресс с Турцию. Между тем Албогачиева в данный момент находится на форуме в Казани и не собирается участвовать ни в каком конгрессе в Турции", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

«Знаю лишь, что в целом к нему (конгрессу) негативное отношение. Объявлять о проведении вайнахского конгресса, в то время, когда сложная обстановка между Чечней и Ингушетией - не самый лучший вариант. И кто-то на этом, возможно, делает пиар [...] 26 сентября в Интернете появилась информация, что я и Зураб Плиев вылетели в Турцию на этот конгресс и будем там выступать, чтобы ингушей сделать чеченцами. Я в этот день была на конференции в Казани, везде в соцсетях разместила информацию, что это не соответствует действительности. Мы толком не знаем, кто, как и почему проводят этот конгресс, и если они преследуют какие-то цели, которые послужат миру и благоденствию, то почему это нужно делать непонятно с кем и где? Это должно быть прозрачно. Всего этого не было», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Албогачиева.

Руководитель Правозащитного центра «Машр» Магомед Муцольгов отметил, что Руслан Плиев не известен на ингушском общественном поле и не представляет какие-либо организации, следовательно, не может выражать мнение от имени ингушей.

«В программе конгресса заявляются вопросы сохранения вайнахского танца «ловзар». Для этого можно провести фестиваль, этот вопрос смешно выносить на уровень конгресса. У вайнахов сегодня более важные проблемы. Также говорится об экономической части, но для этого можно провести бизнес-форум, и опять же, всех вайнахов невозможно объединить в одну бизнес-структуру. Танцы и бизнес - довольно сомнительная история. Я поддерживаю заявление Погорова, как сопредседателя ВКИН», - сказал Муцольгов корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, действующая власть в Чечне вряд ли кому-то даст представлять интересы чеченского народа

«А готова ли власть чеченская к активности европейских чеченцев, как они влияют на общественно-политические процессы? Эти вопросы показывают, что никакие общественно-политические или государственные институты не могут сегодня объединиться в одно целое, нет инструментов реализации этих инициатив. В этом смысле ингушские общественные институты более открыты и взаимодействуют со своими европейскими диаспорами, насколько это возможно в рамках закона. Но это тоже ограничено», - отметил он.

Руководящие органы Всемирного Конгресса ингушского народа (ВКИН) не получали обращений по поводу проведения вайнахского конгресса в Турции, заявила член исполкома ВКИН, политолог Анжела Матиева.

«Мы услышали об этом из социальных сетей. Насколько мне известно, в предыдущие годы чеченский народ также проводил свой Всемирный конгресс чеченского народа. Их позицию по так называемому «вайнахскому конгрессу» в Турции я не знаю, но есть мнение Президиума ВКИН, что эта акция организовывается с целью дискредитировать деятельность ВКИН, подменив его конгрессом вайнахского народа», - сказала Матиева корреспонденту «Кавказского узла».

30 октября 2018 года в Назрани состоялся всемирный конгресс ингушского народа. На конгресс, по данным организаторов, приехали ингуши из 14 регионов России и семи других стран, в том числе из Казахстана, Финляндии, Бельгии, Испании и Германии. Участники конгресса приняли обращение к президенту России с призывом приостановить действие Соглашения о границе с Чечней и вернуть прямые выборы главы республики.

Активистка добавила, что ВКИН также не рекомендовал ингушской общественности участвовать в этом мероприятии. По словам Матиевой, жителям Ингушетии неизвестен Руслан Плиев и его позиция по ключевому вопросу - событиям осени 2018 года и весны 2019 года, когда в республике проходили массовые протесты против соглашения о границе с Чечней и аресты оппозиционеров.

Матиева также обратила внимание, что организаторы мероприятия в Турции готовы потратить большую сумму денег на его проведение, но источник финансирования и мотивы спонсоров неясны. Она назвала попытку «вайнахизации» ингушской политической повестки «изначально мертворожденным проектом». «Это не нужно ингушам и мы об этом заявили многократно. Видимо, это нужно кому-то другому, но нельзя навязать народу то, чего он не желает. Чем быстрее это поймут те ингуши, кто участвует в этом фарсе, тем будет лучше», - сказала она.

Вайнахи диаспоры дистанцировались от организаторов Конгресса

Большинство чеченских организаций Турции не принимают участие в мероприятии, заявил руководитель чеченской диаспоры в Стамбуле, директор общественной организации «Кавказдер» Али Висхаджиев. Он также опроверг информацию о своем участии в организации конгресса.

«Организаторы нас приглашали, но нам была неясна программа и мы отказались туда ехать. Изначально шла речь об объединении всех чеченцев и ингушей, однако мы не смогли получить никакой подтверждающей это информации. Сейчас, когда между ингушами и чеченцами есть спорные вопросы, не самое лучшее время поднимать такие вопросы, потому мы усомнились в пользе инициативы. Насколько мы знаем, чеченские и даже ингушские общественные организации Стамбула отказались от участия в этом мероприятии», - сообщил Висхаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Активист добавил, что некоторые ингушские ресурсы связывали его с организаторами конгресса. «Но я заявляю, что наша организация не имеет никакого отношения к этому мероприятию. Ингуши и чеченцы — братские народы, и если какой-то конгресс и должен быть, то там должны присутствовать компетентные люди, которые имеют право говорить от имени народа», - заключил Висхаджиев.

Плиев рассказал о повестке пленарного заседания

29 сентября в Стамбуле состоялось пленарное заседание Всемирного вайнахского конгресса, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» генеральный секретарь «Института мира» Руслан Плиев.

По его словам, на заседании, участие в котором приняли 25 человек, был рассмотрен вопрос об организации первого конгресса.

«Первым вопросом у нас было сохранение и возрождение языков группы вайнахских народов. Второй вопрос был о необходимости проведения Всемирного конгресса вайнахских народов под названием «Гулум» - в переводе "конгресс". Политических и религиозных вопросов у нас не было. На этом мероприятии мы обсудили вопросы развития туризма на Родину для потомком вайнахов из диаспоры», - рассказал Плиев.

Он также заявил, что участники заседания призвали вайнахов диаспоры отказаться от критики России.

Плиев отметил, что участники заседания обсуждали необходимость развития бизнес-связей. «Договорились о том, что в декабре мы проведем Всемирный конгресс, и к этому времени будем готовиться», - сказал Плиев.

Албогачиев: повестка мероприятия была малосодержательной

Общественный деятель, один из участников пленарного заседания в Стамбуле Магомедбашир Албогачиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что связывал большие надежды с заседанием и отметил хорошую бытовую организацию мероприятия, но при этом слабую содержательность повестки. По его мнению, мероприятия, направленные на сохранение родного языка, обычаев и культуры, должны проходить на исторической Родине.

«Я давно работаю с проблематикой сохранения наших традиций, языка, культуры [...] Я ехал на мероприятие и был уверен, что оно пройдет без политики и религии [...] Ожидания не оправдались. Люди собрались, были представители разных регионов, но больше было общих обсуждений, не было конкретных программ, какого-то плана дальнейших действий. Про проведение конгресса тоже речи не было, об этом забыли», - рассказал Албогачиев.

По его словам, официальных делегатов-участников мероприятия не было. "Я поехал по личному приглашению. Ранее мы проводили такие мероприятия во Франции, Бельгии, и я приехал в Стамбул с пониманием, что это продолжение начатой нами работы", - отметил он.

Из жителей Ингушетия в мероприятии также приняли участие Магомедбашир Султыгов, ранее входивший в общественную организацию «Мехк-Кхел» и покинувший ее ряды после принятого от главы региона Юнус-Бека Евкуровым приглашения на работу в Миннац Ингушетии. Также было отмечено участие двух религиозных деятелей Саидсалама Акилова и Ахмеда Сагова, которые ранее входили в ныне упраздненное Управление по религии при главе Ингушетии, появившееся после конфликта главы региона с муфтием республики.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить аккредитацию на мероприятие, так как организаторы сообщили, что "все места заранее забронированы".