ФСИН отмолчалась по поводу жалоб Амирова и Кудаева

01 октября 2019, 23:51

Бывшего узника Гуантанамо Расула Кудаева ни разу не обследовали врачи в "Черном дельфине", хотя проблемы со здоровьем он имел еще до этапирования. Российские власти обязаны выполнить решение ЕСПЧ, которое признало условия содержания Саида Амирова в той же колонии бесчеловечными, отметил юрист.

Как писал "Кавказский узел", член СПЧ Андрей Бабушкин потребовал оказать медпомощь бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову и бывшему узнику Гуантанамо Расулу Кудаеву, которые содержатся в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Колонию Бабушкин посетил 9 сентября, а отчет с информацией о жалобах Амирова и Кудаева.

Уроженец Кабардино-Балкарии Расул Кудаев несколько лет провел в американской тюрьме Гуантанамо, а после освобождения был задержан по подозрению в причастности к вооруженному нападению на Нальчик 13 октября 2005 года. 23 декабря 2014 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы, говорится в биографии Расула Кудаева, опубликованной на «Кавказском узле». Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным, посчитав, что суд не принял во внимание информацию о его алиби.

Спустя неделю после публикации отчета Андрея Бабушкина о жалобах заключенных "Черного дельфина" представители ФСИН никак не отреагировали на эту информацию. Комментариев относительно условий содержания и состояния здоровья Саида Амирова и Расула Кудаева по состоянию на 23.30 мск нет ни на сайте управления ФСИН по Оренбургской области, ни на сайте федерального ведомства.

Выводы Андрея Бабушкина об условиях содержания Расула Кудаева в колонии подтверждают мать осужденного Фатима Текаева и его адвокат в Оренбургской области Алексей Гладких. Текаева в последний раз видела сына в мае, когда была у него на трехдневном свидании, а две недели назад получила письмо от Расула.

«Расул описывает состояние своего здоровья, у него сильный кашель, из-за которого он задыхается. В прошлом году было подозрение на туберкулез, но так как обследования не было, ни подтвердить, ни исключить его невозможно. Он сообщил, что должного медобследования так и не провели, но при этом дают какие-то лекарства. Видимо тюремные врачи и не изучали его медкарточку, потому что когда адвокат пытался передать тонометр, его спросили: «Он что, гипертоник?». Ни адвокату, ни мне местные врачи диагнозы не сообщают», - сказала Текаева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам матери, последнее медообследование Расул Кудаев проходил перед отправкой его на этап из Нальчика 3 года назад. Тогда врачи обнаружили у него онкологические изменения простаты. «Когда я была на свидании, было видно, что он страдает от этого. В колонии никакого лечения он не получает», - отметила она

Мать Кудаева также пожаловалась, что администрация колонии отказывается предоставлять ей информацию о состоянии счета заключенного, на который она перечисляет деньги. «Я обычно отсылаю ему свою пенсию, 10 тысяч рублей. Расул покупал продукты, печатные издания, лекарства. Раньше я узнавала по телефону в бухгалтерии учреждения остаток на его счете, но теперь они отказываются предоставлять такую информацию», - сказала Фатима Текаева.

"Кавказским узлом" в разделе "Справочник" опубликован справочный материал "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года". Новости по этой теме размещаются на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".

Адвокат Алексей Гладких а последний раз был на встрече с Расулом Кудаевым в конце августа и планирует посетить его в течение ближайших двух недель. Он подтвердил, что колония перестала предоставлять информацию о счете Кудаева.

«Мне мать Расула перечисляла деньги, а я их отдавал в бухгалтерию на счет ему. Но в последние месяцы они отказываются сообщать состояние счета, ссылаясь на то, что должен быть запрос только от самого осужденного. Чем они руководствуются в своем требовании, неизвестно», - сказал Гладких корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник также отметил, что Кудаев во время последней встречи выглядел болезненным. «Я в основном вижусь с ним через стекло, но видно, что его болезни с ним конечно. Обследования нет, иногда врачи поверхностный осмотр проводят и все», - сказал Гладких.

Расул Кудаев пожаловался Андрею Бабушкину на то, что у него пропали письма в Генпрокуратуру, прокуратуру области, надзирающему прокурору, а во время одного из обысков пропало заявление с требованием возбуждения уголовного дела.

По словам адвоката, сотрудники колонии приписывают Кудаеву нарушения. «Постоянно заставляют подписывать объяснительные о проступках, которые он не совершал: типа кровать не заправлена, пыль на решетке и так далее. И даже если он оспаривает, - мол, посмотрите, все в порядке же, - все равно записывают нарушение», - заявил Алексей Гладких.

Адвокат добавил, что ему администрация колонии препятствует в общении с подзащитным и регулярно отказывает в допуске к нему. «Ранее мы уже судились, но, к сожалению, проиграли иск о недопуске к конфиденциальной беседе. Сейчас я отправил запрос во ФСИН, чтобы указали, чем они регламентируют общение адвоката с осужденным. Исходя из их ответа, - а месяц для ответа пока не прошел, - будем решать, что делать дальше. Если регламенты противоречат законам, то обжалуем», - подчеркнул он.

СПЧ возьмет на контроль ситуацию с Кудаевым и Амировым

Реакции на обращение с требованием оказать медпомощь Кудаеву и Амирову ожидать пока рано, сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андрей Бабушкин корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы еще не направили официальные заявления во ФСИН, руководству колонии мы сообщили только в неофициальном порядке. Ожидаем, когда из отпуска вернется [глава СПЧ] Михаил Федотов, чтобы за подписью председателя отправить обращения», - сказал он.

Бабушкин отметил, что информация о существенных улучшениях условий содержания Саида Амирова и Расула Кудаева ему не поступала. «В конце недели будем звонить в колонию и выяснять, есть ли изменения после проверки», - отметил член СПЧ.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Оренбургской области Альбина Абязова и ее заместитель Радик Мухтарулин не смогли по телефону прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" обращение Бабушкина и условия содержания Кудаева и Амирова. Они предложили направить письменный запрос. Адвокат Саида Амирова Владимир Постанюк в курсе обращения Бабушкина, однако прокомментировать его не смог: по словам защитника, сам Саид Амиров "запретил всем адвокатам давать любые комментарии по его делу". "Наша обязанность - исполнить его запрет", - сказал Постанюк корреспонденту "Кавказского узла".

Саид Амиров 15 лет возглавлял мэрию Махачкалы. В июне 2013 года Амиров был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Среди других эпизодов Амирову были вменены организация убийства следователя Арсена Гаджибекова и обстрел культурно-развлекательного центра в Каспийске, расцененный как теракт. Во время одного из покушений Саид Амиров получил тяжелое огнестрельное ранение в позвоночник и был парализован. Он является инвалидом-колясочником и вместе с тем страдает рядом серьезных заболеваний, говорится в биографии Саида Амирова. По мнению защиты, вынесенное в октябре 2017 года решение ЕСПЧ по жалобе Амирова приравнивает его пребывание в колонии, где он отбывает наказание, к пытке.

Решения ЕСПЧ должны иметь в России силу закона, отметил адвокат Тимофей Широков, представлявший в Страсбургском суде интересы своих клиентов, но не участвовавший в деле Амирова.

«Согласно Конституции РФ, международные договоры принимаются в качестве норм, обязательных для исполнения в стране. Эти договоры инкорпорированы в систему российского права. И если этот договор говорит, что какие-то действия и условия являются нарушением, то это закон. Европейский суд по правам человека — это элемент Конвенции прав человека, которую РФ принимает как обязательный к исполнению международный договор, а все решения ЕСПЧ - части этого договора», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Широкова, если суд в Страсбурге признал нарушения прав человека и эта ситуация сохраняется, это считается нарушением и российских законов.

«Если в решении содержание Амирова в камере, не приспособленной для инвалидов-колясочников, признается пыточными условиями, то это считается уже нарушением собственно и российского законодательства. И совершенно не важно, что предусматривают правила внутреннего распорядка, регламенты ФСИН и прочие ведомственные акты, касающиеся метража камер, высоты кнопки или оборудования санузла, потому что эти подзаконные акты должны быть приведены в соответствие с законами и международно-правовыми договорами», - подытожил адвокат.