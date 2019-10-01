Ногайские активисты почтили память предков на Кубани

01 октября 2019, 21:11

Лидеры двух ногайских организаций Карачаево-Черкесии и Ямало-Ненецкого автономного округа Азрет Джемакулов и Хаирбек Алакаев сегодня провели молитву в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, отметив таким образом День памяти и скорби ногайского народа.

8 апреля 1783 года российская императрица Екатерина II издала манифест, по которому Крым, Тамань и Кубань объявлялись российскими владениями. Согласно рескрипту Екатерины II, было дано повеление командующим войсками привести к присяге на верность всех ногайцев правобережья Кубани, ответственность была возложена на командующего Кубанским корпусом А.В. Суворова. Однако ногайцы подняли восстание. 1 октября 1783 года российские войска двинулись вверх по Лабе. Они настигли ногайцев в урочище Керменчик и Сары-Шагар. "Экспедиция российских войск против ногайцев, ушедших за Кубань, завершилась почти полным истреблением ногайского народа. Оставшиеся ногайцы были разорены и рассеяны", - отмечалось в статье "Ногайцы под прицелом, или История трагедии" кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника института Истории НАН Азербайджана Севиндж Алиевой, опубликованной на сайте islamngy.biz.

Руководитель Карачаево-Черкесской автономной некоммерческой организации "Ак Кобан" Азрет Джемакулов рассказал, что вместе с руководителем региональной национально-культурной автономии "Ногай Эл" Ямало-Ненецкого автономного округа Хаирбеком Алакаевым посетил место трагических для ногайского народа событий в Усть-Лабинском районе.

"Мы поехали на место, которое ранее называлось урочище Керменчик. Мы по картам узнали, где примерно это место. Это в 17 километрах от слияния рек Лаба и Кубань в Усть-Лабинском районе Краснодарского края между станицами Новолабинской и Некрасовской. В этот день здесь в 1783 году погибли более 10 тысяч ногайцев, а в результате других противостояний жертвами стали сотни тысяч, многие были вынуждены эмигрировать в Османскую империю. Это трагическая дата для ногайского народа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Азрет Джемакулов.

Из-за геополитических интересов погибло много ногайцев, отметил Хаирбек Алакаев. "Ногайцы оказались между молотом и наковальней - Российской и Османской империями. Этот день мы считаем траурным, никакого политического окраса мы не придаем. Мы живем в Российской Федерации, для нас это историческая дата, и это историческое место. Мы хотели отдать дань погибшим, сделать за них дуа (молитву)", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хаирбек Алакаев.

Количество погибших в ходе рейдов царских войск против ногайцев зарубежными и российскими историками оценивается по-разному, заявил корреспонденту "Кавказского узла" аспирант кафедры истории Астраханского госуниверситета, автор научных публикаций по истории ногайцев Рамиль Ишмухамбетов.

1 октября во время сражения при Керменчике, по данным ряда историков, погибли около 7-11 тысяч человек, отметил он. "Но это не единственное сражение. Если брать все боевые и карательные акции с 1720 по 1820 год, то есть за столетие, то, по примерным подсчетам, погибло от 300 тысяч до 500 тысяч ногайцев. Надо понимать, что это была череда рейдов. Также ногайцы были подвергнуты депортации в Османскую империю", - рассказал Рамиль Ишмухамбетов.

1 октября - это очень знаковая дата для ногайцев, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО, кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов. "Это день, когда народ лишили государственности, ликвидировав Кубанскую Ногайскую орду, но не сломили его дух. Именно поэтому эта дата, несмотря на её трагичность, является символом новой сборки ногайского народа и его идентичности, надежды на лучшее будущее", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

Сегодня ногайцы проживают в основном на Северном Кавказе и в Дагестане: в Ногайской степи (междуречье Кумы и Терека), на Кубани, а также в Астраханской области. Значительная часть ногайцев проживает в Румынии и Болгарии (Добруджа), Турции и других странах. Численность в Российской Федерации - 73,7 тысячи человек (в 1985 г. - 65 тысяч), говорится в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале "Ногайцы".

Ранее "Кавказский узел" писал, что акции в День памяти и скорби ногайского народа проводятся и в других регионах России. При этом активисты сетовали на малочисленность акций, проводимых 1 октября.