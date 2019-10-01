Ейский активист задержан после обыска

01 октября 2019, 15:36

Силовики изъяли сегодня ноутбук и жесткий диск Сергея Синицына и увезли ейского активиста с собой. В постановлении суда на обыск упомянут полковник Квачков, сообщили близкие Синицына.

По словам жены активиста Евгении Синицыной, сегодня в шесть часов утра к ним домой приехали более 10 силовиков, в том числе два автоматчика. Ничего не объяснив, они заставили Сергея Синицына лечь лицом вниз и начали обыск.

"Никакого протокола они не составили, ознакомится с определением суда тоже толком не дали. Это какой-то московский суд. Лично я не поняла, что ему вменяется", - сказала Евгения Синицына корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что успела заметить в определении суда фразу о причастности к террористической организации. По словам Евгении Синициной, она не знает, где находится ее муж, его телефон к 14.00 мск был отключен.

"Я также увидел, что отцу вменяется не участие в организации, а какая-то связь с террористической организацией", - подтвердил сын активиста Антон Синицын. Кроме того, он обратил внимание, что в постановлении московского суда на обыск упомянута фамилия полковника Квачкова.

В 2013 году полковник запаса главного разведывательного управления Владимир Квачков был признан виновным в подготовке вооруженного мятежа. Уже в колонии он записал видеообращение, посвященное годовщине покушения на Анатолия Чубайса, за что получил еще полтора года к своему сроку по статье об экстремизме. Однак частичная декриминализация этой статьи позволила Квачкову выйти на свободу уже в феврале 2019 года, информировала 19 февраля Русская служба BBC.

На ознакомление с постановлением суда дали несколько минут, при этом запретили снимать копию, отметил Антон Синицын. "Изъяли ноутбук, флешки, жесткий диск отца. Находили фото листовок. Была листовка про санкционированный митинг за 2010 год. В 2010 году он (Сергей Синицын. - Прим. "Кавказского узла") действительно организовывал митинги против нефтетерминалов, коррупции. Они фотографировали эти листовки и изъяли их", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек.

26 мая 2012 года в Ейске состоялся экологический митинг "Народный протест: Ейск - без парома и нефтеналивных терминалов" - четвертая такая акция в этом городе за несколько лет. Одним из организаторов митинга был представитель "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Сергей Синицын.

Ранее Синицын активно выступал за освобождение политических заключенных и проводил акции протеста, но в последнее время отошел от этого, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат местной думы Александр Коровайный. Он считает, что подозрения о связях Синицына с Квачковым безосновательны. "Где Ейск, а где генерал Квачков? Я не думаю, что были какие-то связи", - сказал Коровайный.

К 15.36 мск 1 октября на сайтах управления МВД по Краснодарскому краю и кубанского главка Следкома нет информации о задержании Сергея Синицына и возбуждении против него уголовного дела. Статья об участии в деятельности террористической организации предполагает до 20 лет заключения.

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