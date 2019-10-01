"Медуза" раскрыла роль кавказских спортсменов на выборах в Санкт-Петербурге

01 октября 2019, 14:23

Выходцы с Северного Кавказа, нанятые для присутствия на избирательных участках в Санкт-Петербурге, озвучивали угрозы наблюдателям от оппозиционных партий и мешали подсчету голосов, сообщило 30 сентября издание.

Как писал "Кавказский узел", на юге России в единый день голосования 8 сентября прошли выборы глав Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии.

В этот же день в южных регионах страны состоялись выборы депутатов заксобраний, руководителей и депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

О привлечении спортсменов в качестве членов комиссий на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, прошедшие 8 сентября, сообщила 30 сентября "Медуза".

В частности, по данным издания, член комиссии № 1801 Михаил Лосев рассказал, что к нему подошли "человек пять - спортсмены, кавказцы". "Когда я писал жалобу [на нарушения при голосовании], один подошел и сказал: "Слушай, Миша, сейчас будет важная информация: ты же понимаешь, что ты выбор делаешь? Выбор нужно сделать правильный". И дал понять, что знает даже, в какой я школе учился: "Мы же все рядом живем. Мало ли что может случиться", - приводятся слова Лосева в статье корреспондента отдела расследований "Медузы" Лилии Яппаровой "В кайф поработать цепными псами".

По словам кандидата от партии "Яблоко" Ивана Чихняева, наблюдателям от этой партии неизвестные люди "пообещали увезти их в рабство в Дагестан". Чихняев сообщил, что и сам встретил нескольких "крепких мужчин" на одном из участков в ночь голосования. "Появляются человек десять - часть из них кавказской национальности. Все документы [об их участии в качестве членов избирательных комиссий] за них пакетом сдавал их главный - он сказал, что "все мы приехали, чтобы сделать честные выборы", - привело слова Ивана Чихняева издание.

Во время подсчета голосов "спортсмены не подпускали никого к бюллетеням", уточнил Чихняев. "Приходилось заглядывать им через плечо, а когда на участке № 1871 наблюдатели встали на стулья [чтобы увидеть происходящее], эти ребята тоже разом поднялись на стулья", - сказал он.

Несколько кандидатов в депутаты рассказали изданию, что в их округах в день голосования спортсменам "удалось занять почти все участки" и блокировать работу наблюдателей от оппозиционных партий. "Пришли к полудню, а встали и ушли со всех участков ровно в час ночи, разом - видимо, когда закончилась оплата", - цитирует издание главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева.

Муниципальный депутат Алексей Воробьев рассказал изданию, что к нему на участок в качестве членов комиссии приехали "крепкие молодые люди" в жилетах дружинников, которые показали паспорта с пропиской в Чечне. По словам депутата, ему показали также "внутренний чат", в котором "условия работы" были описаны фразой "Цена вопроса - три тысячи рублей без ночи".

Один из источников издания подтвердил, что знаком с несколькими спортсменами, которые брали по 5000 рублей за присутствие на участках в качестве "группы силового давления".

Старший тренер единоборств петербургского клуба "Белые волки" Алексей Волков также сообщил, что одному из его учеников, "который проходил практику в администрации Петроградского района, предложили за деньги поприсутствовать на выборах". При этом, по словам тренера, предложение ученик получил "прямо на улице" от неизвестных, которые пообещали ему от трех до пяти тысяч рублей.

По данным издания, спортсменов перед выборами попросили "выполнять указания председателей комиссий - давить на идейных общественных контролеров". "Задачу объяснили прикольно: "Придавите всех независимых [кандидатов]. Особо не жестите, но если вдруг не сдержитесь, ничего вам не будет". Мы офигели, когда осознали все новые возможности", - цитирует издание одного из спортсменов.

Клубы, в которых состоят эти спортсмены, связаны с кандидатами от одной из партий и местными администрациями, говорится в статье.

Окончательные результаты голосования на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге станут известны лишь к середине октября, уточнило издание.