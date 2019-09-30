Прокуратура вернула земельный участок в собственность дагестанского села

30 сентября 2019, 20:02

Глава села в Дагестане необоснованно передал в собственность района участок площадью 195 гектаров, установила прокуратура после жалобы местных жителей.

По данным прокуратуры, постановлением главы села Герменчик в собственность Бабаюртовского района был передан участок из категории земель сельскохозяйственного назначения площадью 195 га. На действия властей пожаловались жители села. Прокуратура, проверив жалобу, установила, что границы муниципального образования в нарушение закона были изменены без учета мнения населения, проинформировало ведомство.

"Прокуратурой на постановление главы села принесен протест. По результатам его рассмотрения незаконное постановление отменено, земельный участок возвращен в собственность сельского поселения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о других случаях необоснованного распределения земельных участков в Дагестане. В августе за махинации с землей был осужден бывший глава Избербаша, который, по данным следствия, с нарушением закона предоставил МУП земельный участок площадью 3275 квадратных метров, находящийся в федеральной собственности, и отдал местному жителю муниципальный участок площадью 450 кв. метров. Кроме того, прокуратура через суд вернула муниципалитету 40 земельных участков в Сергокалинском районе общей стоимостью около 4 млн рублей, которые, по данным ведомства, были необоснованно изъяты администрацией сельсовета из муниципальной собственности. В июле по делам о махинациях с землей в Махачкале были арестованы сотрудники городской мэрии, региональных управлений Росреестра и Роскадастра.