30 сентября 2019, 19:05

Многодетная семья на Кубани добилась выплат после вмешательства прокуратуры

Кубанские чиновники отказались выплачивать пособие многодетной жительнице Новороссийска из-за отсутствия у нее постоянной регистрации. Прокуратуре удалось восстановить ее права через суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда поддержала требования прокуратуры вернуть ежегодную выплату многодетной семье из Новороссийска. С жалобой в надзорное ведомство обратилась сама местная жительница, после того как сотрудники городского управления соцзащиты населения отказались назначать выплату, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры региона.

«Причиной такого отказа послужило отсутствие постоянной регистрации на территории Краснодарского края. При этом … законом Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» предусмотрена такая выплата многодетным семьям, проживающим на территории края, а не только имеющим в крае постоянную регистрацию», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, у жительницы города имелось свидетельство о регистрации по месту пребывания.

Размер ежегодной выплаты многодетным семьям составляет 4939 рублей.

Приморский райсуд Новороссийска отказался удовлетворить административный иск городского прокурора, но прокуратура обжаловала это решение и апелляционный суд согласился с доводами ведомства, информирует ведомство. Дату вынесения судебных решений ведомство не уточнило.

На сайте Краснодарского краевого суда на 17.15 мск сегодня нет информации о вынесении решения о назначении выплаты многодетной семье из Новороссийска.

Ранее "Кавказский узел" чиновники Таганрога Ростовской области назначили многодетной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля. После критики в соцсетях представитель горадминистрации заявил, что многодетной матери предоставлена компенсация в 10-15 тысяч рублей и оказана помощь в улучшении жилищных условий.

Примечание:

"Власти Астраханской области объявили о новых льготах многодетным семьям", "Участница пикета в Волгограде потребовала выплаты пособий многодетным матерям", "Многодетные матери в Астрахани потребовали выплат маткапитала".

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