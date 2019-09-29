"Краснодар" в домашнем матче победил "Арсенал

29 сентября 2019, 21:10

Футболисты "Краснодара" нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября ФК "Краснодар" потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате, уступив на выезде московскому ЦСКА со счетом 2:3.

Встреча, прошедшая сегодня на стадионе "Краснодар", началась в 19.00 и завершилась в 20.59 мск со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отличились Ари, который реализовал пенальти на 38-й минуте, и Магомед-Шапи Сулейманов на 64-й минуте. Во втором тайме в добавленное время игрок "Краснодара" Тонни Вильене был удален с поля.

После 11-ти туров краснодарская команда занимает четвертое место, имея в своем активе 23 очка. 6 октября "Краснодар" примет московский "Спартак".