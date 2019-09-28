Бывший мэр Еревана обвинен в злоупотреблении полномочиями

28 сентября 2019, 18:15

Следователи предъявили бывшему мэру Еревана Ерванду Захаряну обвинение по делу об отчуждении части городского парка для строительства гостиницы.

Вместе с Захаряном по делу проходит бывший начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Арсен Лалаянц. Следствие считает, что оба чиновника в 2008 году злоупотребили своими полномочиями и это злоупотребление привело к тяжким последствиям.

Согласно версии следствия, мэр Еревана 12 марта 2008 года постановил отделить от территории парка Победы земельный участок площадью в 10 тысяч квадратных метров, расположенный на проспекте Свободы. В новом опубликованном генплане этот участок уже не был обозначен частью зеленой зоны.

Ерванд Захарян занимал пост мэра Еревана в 2003-2009 годах. С 2009 по 2014 год он возглавлял комитет кадастра недвижимости при правительстве Армении, а в 2014-2016 годах был министром энергетики и природных ресурсов Армении.

Отделение этого участка, включенного в зеленую зону общественного назначения по генплану Еревана, было необоснованно и незаконно, говорится в сообщении на сайте Специальной следственной службы Армении. "Решение было принято под предлогом уточнения территории парка Победы", - отмечают следователи.

Новым решением мэра от 8 апреля 2008 года этот участок, отделенный от парка, был продан компании "Гостиница Golden Palace" по заниженной стоимости - 16.476 драмов (чуть больше 30 долларов) за 1 квадратный метр". В мае 2015 года компания отдала этот участок под залог банку и получила кредит в 2,8 млн долларов. Впоследствии сумма договора "постепенно увеличилась до 12 миллиардов драмов, что почти в 70 раз превышает стоимость сделки по покупке этой земли", говорится в сообщении следствия.

Захаряну и Лалаянцу предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Армении.