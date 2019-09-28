Бывший совладелец банка "Новопокровский" арестован в Москве

28 сентября 2019, 12:48

Суд в Москве арестовал бывшего совладельца обанкротившегося краснодарского банка «Новопокровский», который обвиняется в мошенничестве. Агентство по страхованию вкладов вернуло на счет организации 5,4 млн рублей недостачи по кредитам, еще более 4 млрд рублей долгов и имущества банка выставлены на торги.

Как писал "Кавказский узел", банк "Новопокровский" в Краснодаре был признан банкротом в июле 2018 года. Лицензия у него была отозвана в декабре 2017 года после того, как ЦБ обнаружил агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Возмещение вкладчикам банка выплачивали "Росбанк" и "Россельхозбанк".

Бывший совладелец банка «Новопокровский» арестован Тверским райсудом Москвы, сообщил 27 сентября «Коммерсант». По его данным, после банкротства банк остался должен клиентам более 7 млрд рублей, бывший совладелец был обвинен в хищении порядка 100 млн рублей. Арестованный своей вины не признает.

Расследование уголовного дела о хищении в банке начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, которое 27 апреля 2018 года возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело было передано в следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, подконтрольным руководству банка. Следствие выяснило обстоятельства выдачи 24 займов клиентам, большинство из которых имели отрицательную кредитную историю, пишет издание, не указывая своих источников.

Срок конкурсного производство в банке продлен до 16 декабря 2019 года. В начале сентября Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало объявление о проведении очередного аукциона по реализации имущества банка «Новопокровский», выставив на торги 22 лота общей стоимостью 377,1 млн рублей, также сообщила газета.

Дебиторскую задолженность банка выставило на торги АО «Российский аукционный дом». Начальная максимальная цена 31 лота составляет более 3,96 млрд рублей. На торги пошли уступки прав требований по кредитным обязательствам как юридических лиц и предпринимателей, так и физических лиц. Аукцион назначен на 5 ноября, сообщило 19 сентября РБК.

В июле АСВ в рамках конкурсного производства в отношении банка «Новопокровский» вернуло на счет организации 5,4 млн рублей недостачи по кредитам, сообщила 31 июля «Деловая газета.Юг».

Отметим, что по данным АСВ, за страховым возмещением на сумму около 6,8 млрд рублей могут обратиться порядка 8 тысяч вкладчиков банка «Новопокровский». К 8 февраля 2018 года выплаченная вкладчикам банка сумма составила 95,6% размера страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов. Как сообщило в этот день АСВ на своем сайте, свои деньги получили назад 7,3 тысячи вкладчиков.

Временная администрация по управлению банком «Новопокровский» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством осуществления сделок уступки прав требований по ссудной задолженности с отсрочкой платежа. Сведения о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством банка «Новопокровский», были направлены в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет России, сообщил Бан России на своем сайте 5 июня 2018 года. «По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ «Новопокровский» не превышает 4245 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7345 млн рублей», - говорилось в том сообщении.

Согласно отчетности, по величине активов на 1 ноября 2017 года (перед отзывом лицензии) банк "Новопокровский" занимал 208-е место в банковской системе России.

Банк "Новопокровский" на момент отзыва лицензии имел уставной капитал 1 млрд рублей и три филиала – в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Банк был учрежден в октябре 1990 года в станице Новопокровской Краснодарского края на базе государственного агропромышленного КБ "Новопокровский". Изначально предприниматели создавали кредитную организацию в целях кредитования местных фермеров. В разгар кризиса 2008 года банк приобрели москвич Алексей Демьянов и самарские бизнесмены Виталий и Владимир Кнаусы. Появление новых владельцев обеспечило кредитному учреждению финансовую поддержку и клиентскую базу, в мае 2011 года головной офис банка переехал в Краснодар, сообщил портал "Банки.ру".