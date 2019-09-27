Журналист высмеял отказы следствия расследовать похищение в Чечне

27 сентября 2019, 17:49

Прокуратура не нашла нарушений в восьмом по счету отказе следствия расследовать похищение в Чечне корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева. Сам журналист сомневается, что проверки по обращению о похищении вообще проводились.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года Жалауди Гериев был осужден на три года колонии по обвинению в хранении марихуаны. Вину журналист не признал. 30 апреля Жалауди Гериев вышел из колонии, полностью отбыв срок заключения.

Перед арестом, в апреле 2016 года, Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт. Силовики отобрали у него рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Журналист заявил, что показания следователям он дал под давлением, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".

По утверждению прокуратуры Чечни, нет никаких нарушений в решении следователя, который 17 декабря 2018 года отказался возбудить дело о необоснованном уголовном преследовании Жалауди Гериева.

"Ваше обращение, поступившее из Генеральной прокуратуры РФ, о необоснованном уголовном преследовании в прокуратуре республики рассмотрено. <...> Ни одно из исследованных доказательств судом не признано недопустимым. В ходе проведенных проверок сведений, подтверждающих факт неправомерных действий правоохранительных органов Чеченской Республики в отношении вас, не получено", - говорится в датированном 6 августа ответе прокуратуры Чечни Жалауди Гериеву. Копия ответа прокуратуры имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сам Жалауди Гериев обратил внимание, что заявление прокуратуры "противоречит фактам", так как на момент приговора проверка заявления журналиста еще продолжалась.

"На момент вынесения кассационного постановления постановление об отказе в возбуждении уголовного дела также было отменено и направлено на дополнительную проверку", - сказал журналист. Он уточнил, что уже семь постановлений следователей об отказе в возбуждении уголовного дела были отменены вышестоящими органами прокуратуры и СКР.

Проверка проводилась по заявлению матери Жалауди Гериева о его похищении и фабрикации уголовного дела. "Также в рамках проверки следователь должен был расследовать заявление о пытках, разбойном нападении и подбросе наркотиков, а также провести проверку по факту давления на свидетелей моего похищения", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Жалауди Гериев.

Ответ прокуратуры журналиста не удивил, решение ведомства он назвал “рядовым”. "Это рядовое проявление несостоятельности прокуратуры как института надзора, а СКР как органа следствия. Мы ведь понимаем, что по факту не то что проверки, даже намека на ее проведение не было. Впрочем, это далеко не самое плохое, чем заняты парни из СКР и прокуратуры", - иронически заметил Жалауди Гериев, который сейчас находится на лечении за пределами России.

Комментариями от представителей прокуратуры Чечни и СУ СКР по Чечне относительно версии Жалауди Гериева "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" считает дело в отношении Жалауди Гериева сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков – надуманными. Материалы о расследовании дела Жалауди Гериева "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дело Гериева". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована также биография Жалауди Гериева.