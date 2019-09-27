Участники драки футбольных фанатов во Владикавказе. Фото: кадр видео РЕН-ТВ https://ren.tv/novosti/2019-09-26/video-futbolnye-huligany-ustroili-draku-pered-matchem-kubka-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

27 сентября 2019, 10:31

Участник драки футбольных фанатов задержан во Владикавказе

Полиция начала проверку после массовой драки, которая произошла 25 сентября между футбольными болельщиками в столице Северной Осетии. Один из участников инцидента задержан.

Скриншот поста на официальной странице в Instagram управления МВД по Северной Осетии. https://www.instagram.com/p/B24uPN5Ar36/Североосетинская полиция начала проверку драки футбольных фанатов, произошедшей во Владикавказе на перекрестке улиц Комсомольской и Шмулевича перед матчем Кубка России "Алания" - ЦСКА, со ссылкой на Управление МВД по региону проинформировал 26 сентября "Интерфакс".

Трое участников конфликта уже установлены, "один из которых задержан, и принимаются меры по установлению остальных участников происшествия", говорилось в сообщении, опубликованном вечером 26 сентября на официальной странице республиканского Управления МВД в Instagram.

По данным ведомства, министром внутренних дел региона назначена служебная проверка. За 11 часов пост набрал 74 лайка по состоянию на 10.10 мск сегодня.

На улице Шмулевича произошла драка болельщиков в экипировке махачкалинского футбольного клуба "Анжи" и ЦСКА, отметила 26 сентября газета "Слова" на своем сайте, описывая ситуацию перед матчем во Владикавказе 25 сентября. "Разнять их удалось не сразу. Только заслышав приближающийся патруль полиции, фанаты разбежались в разные стороны", - информирует издание.

30-секундное видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале "Ofnews/Новости околофутбола" 26 сентября в 13.01 мск. На кадрах видно, что драка, в которой участвовало не менее десяти молодых человек, произошла перед входом в нежилое здание. Видео начинается с того момента, когда один из участников инцидента лежит на земле, а другой пытается поднять его, при этом размахивает руками, чтобы отогнать других молодых людей. Участники конфликта расходятся в разные стороны после сигнала патрульной машины полиции, самой машины и полицейских на видео не видно. На последних кадрах видео камера фиксируется на молодом человеке, у которого видна кровь на лице. 

На сайтах футбольных клубов ЦСКА и "Анжи", а также на официальной странице "Алании" в соцсети "ВКонтакте" на 10.10 мск сегодня нет информации о драке между фанатами перед матчем 25 сентября.

Матч между футбольными клубами из Владикавказа "Алания" и Москвы ЦСКА прошел во Владикавказе 25 сентября. ЦСКА победил в 1/16 финала Кубка России со счетом 3:1, написал 25 сентября "Спорт Экспресс". 

Ранее "Кавказский узел", писал, что 20 июля были задержаны болельщики, использовавшие пиротехнику на матче между "Ростовом" и "Спартаком", что привели к стычкам силовиков с фанатами, которые пытались освободить задержанных. Московский клуб раскритиковал действия ростовских правоохранителей.

Примечание:

"Российский футбольный союз поддержал Бердыева в финансовом споре с "Ростовом", "Арбитраж принял иск о банкротстве "Ростова", "Ростов" стал одним из самых посещаемых клубов Премьер-лиги".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 сентября 2019, 11:29

27 сентября 2019, 10:13

  • 1 Исламоведы встали на сторону Губашева в споре с сотрудниками ФСИН

    Жалоба осужденного по делу об убийстве Немцова Анзора Губашева на требования прерывать намаз при появлении сотрудника колонии обоснованна, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Однако заключенный может совершать намаз и в неканонической форме, уточнили они.

27 сентября 2019, 08:27

27 сентября 2019, 07:24

27 сентября 2019, 06:25

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи