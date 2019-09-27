Участник драки футбольных фанатов задержан во Владикавказе

27 сентября 2019, 10:31

Полиция начала проверку после массовой драки, которая произошла 25 сентября между футбольными болельщиками в столице Северной Осетии. Один из участников инцидента задержан.

Североосетинская полиция начала проверку драки футбольных фанатов, произошедшей во Владикавказе на перекрестке улиц Комсомольской и Шмулевича перед матчем Кубка России "Алания" - ЦСКА, со ссылкой на Управление МВД по региону проинформировал 26 сентября "Интерфакс".

Трое участников конфликта уже установлены, "один из которых задержан, и принимаются меры по установлению остальных участников происшествия", говорилось в сообщении, опубликованном вечером 26 сентября на официальной странице республиканского Управления МВД в Instagram.

По данным ведомства, министром внутренних дел региона назначена служебная проверка. За 11 часов пост набрал 74 лайка по состоянию на 10.10 мск сегодня.

На улице Шмулевича произошла драка болельщиков в экипировке махачкалинского футбольного клуба "Анжи" и ЦСКА, отметила 26 сентября газета "Слова" на своем сайте, описывая ситуацию перед матчем во Владикавказе 25 сентября. "Разнять их удалось не сразу. Только заслышав приближающийся патруль полиции, фанаты разбежались в разные стороны", - информирует издание.

30-секундное видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале "Ofnews/Новости околофутбола" 26 сентября в 13.01 мск. На кадрах видно, что драка, в которой участвовало не менее десяти молодых человек, произошла перед входом в нежилое здание. Видео начинается с того момента, когда один из участников инцидента лежит на земле, а другой пытается поднять его, при этом размахивает руками, чтобы отогнать других молодых людей. Участники конфликта расходятся в разные стороны после сигнала патрульной машины полиции, самой машины и полицейских на видео не видно. На последних кадрах видео камера фиксируется на молодом человеке, у которого видна кровь на лице.

На сайтах футбольных клубов ЦСКА и "Анжи", а также на официальной странице "Алании" в соцсети "ВКонтакте" на 10.10 мск сегодня нет информации о драке между фанатами перед матчем 25 сентября.

Матч между футбольными клубами из Владикавказа "Алания" и Москвы ЦСКА прошел во Владикавказе 25 сентября. ЦСКА победил в 1/16 финала Кубка России со счетом 3:1, написал 25 сентября "Спорт Экспресс".

Ранее "Кавказский узел", писал, что 20 июля были задержаны болельщики, использовавшие пиротехнику на матче между "Ростовом" и "Спартаком", что привели к стычкам силовиков с фанатами, которые пытались освободить задержанных. Московский клуб раскритиковал действия ростовских правоохранителей.