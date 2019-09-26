Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

26 сентября 2019, 14:42

Адвокат пожаловался в ЕСПЧ на пытки силовиков в Махачкале

Адвокат из Дагестана Магомед Магомедов заявил, что его избили силовики, после того как он не захотел оставлять своего подзащитного наедине с оперативниками. Магомедов обратился в Европейский суд по правам человека, назвав действия силовиков пытками.

Скриншот публикации правозащитной организации "Зона права" на странице в Twitter. https://t.me/zonaprava/474Дагестанский адвокат Магомед Магомедов направил сегодня жалобу в Европейский суд по правам человека, пожаловавшись на избиение силовиками, сообщает  правозащитная организация "Зона права" на своей странице в Twitter. В своей жалобе защитник отметил, что российские власти нарушили ст.3 "Запрет пыток" и ст.13 "Право на эффективные средства правовой защиты" Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Полный текст Конвенции о защите прав человека и основных свобод и тексты протоколов к ней размещены в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Инцидент произошел в январе в одном из отделов районной полиции Махачкалы, куда адвокат явился со своим подзащитным после угона автомобиля, сообщают правозащитники. Силовики потребовали защитника уйти, но после его отказа, избили, рассказал сам Магомедов.

По его словам, один из силовиков схватил его "за руку и шею и поволок к выходу, а потом ударил его об стену и вытолкнул за дверь", его подзащитный, в свою очередь, остался в кабинете, который закрыли на замок. У адвоката были зафиксированы многочисленные кровоподтеки, отмечается в сообщении.

Следствие трижды отказывало в возбуждении уголовного дела против силовиков, так как не смогло установить "при каких обстоятельствах у Магомедова образовались травмы", сообщили правозащитники. По их словам, адвокат также не имел право участвовать в беседе силовиков с его подзащитным, так как это не являлось следственными действиями.

Магомедов в своей жалобе в Европейский суд просит признать пытками применение к нему силы, приводит сегодня слова его адвоката Арсена Шабанова, сотрудничающего с "Зоной права", РАПСИ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 сентября в Европейский суд по правам человека были поданы жалобы от имени журналистов и правозащитников, пострадавших при нападении на автобус Сводной мобильной группы в Ингушетии в марте 2016 года. "Мы считаем, что власти России несут ответственность за это нападение [...] Также мы убеждены, что российские власти несут ответственность и за неэффективное расследование этого нападения", - отметила юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. 

Примечание:

"Лавров извинился перед пострадавшей в Ингушетии журналисткой", "Избитые в Ингушетии журналисты посетовали на дефицит информации о следствии", "Журналисты Кавказа поддержали призыв совместно противостоять насилию".

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