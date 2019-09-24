Юристы сочли прецедентом обвинения ингушским активистам

24 сентября 2019, 12:16

Стычки ингушских активистов с силовиками в Магасе следствие объясняет "политической враждой", используя прецедентное обвинение в "организации насилия", указали адвокаты Андрей Сабинин и Вадим Клювгант. Новая форма преследования активистов может быть использована в делах о массовых беспорядках в других регионах, предположили юристы.

Как писал "Кавказский узел", Ессентукский горсуд продлил сроки ареста ингушским активистам Исмаилу Нальгиеву, Хасану Кациеву, а также Багаудину Хаутиеву и Багаудину Мякиеву до 25 декабря.



26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать протестующих во время утреннего намаза. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.



Сабинин пояснил версию следствия о мотивах ингушских активистов

При аргументации вины ингушских активистов следствие апеллирует формулировками о «политической вражде», сообщил адвокат "Агоры" Андрей Сабинин.

"Следствие в своих документах описывает мотивы организаторов (акции протеста) так, что "активисты испытывали «чувство политической вражды к Евкурову». Мотивы Нальгиева и всех остальных организаторов они описывают таким образом. Это позиция следствия по такой формулировке», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Сабинин.

По его словам, в законодательстве дословно такой формулировки нет. «Есть формулировки, которые связаны со статьями об экстремизме - ст. 282 и 280 УК России («возбуждение ненависти либо вражды» и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». – Прим. «Кавказского узла»), то есть в принципе формулировка в уголовных делах против активистов следует из этих статьей, но обвинения в экстремизме им не предъявлены. Речь идет о том, как следствие само для себя видит мотивы", - пояснил адвокат.

Багаудина Хаутиева назван в числе организаторов наряду с Ахмедом Барахоевым, Мусой Мальсаговым, Исмаилом Нальгиевым, Малсагом Ужаховых, Барахом Чемурзиевым, Ахмедом Погоровым и Зарифой Саутиевой и другими неустановленными лицами, процитировал 21 сентября судебное постановление Ессентукского горсуда, продлившего арест некоторым ингушским активистам, Андрей Сабинин в своей Telegram-канале «Сабинин на Кавказе».

По информации адвоката, 6-7 человек уже признали свою вину и им переквалифицировали обвинения на первую часть статьи 318 УК России.

"Их дела, скорее всего, будут рассмотрены в особом порядке. Но это моя информация, официальной информации об этом пока нет. Пока не ясно, их признание повлияет на других фигурантов этих дел, которые свою вину не признали. В любом случае, если они признали свою вину, они должны были признать вину в совершении конкретных действий, то есть "ударил, сломал, причинил боль". По статье 318 нельзя обвинять только в том, что ты участвовал в потасовке, должен быть конкретный потерпевший. Пока неизвестно признавшие вину участники дали показания против других или нет", - сказал Сабинин.

Отметим, что активисты Багаудин Хаутиев и Багаудин Мякиев обвиняются в применении насилия к силовикам (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщило 21 сентября издание "Кавказ.Реалии". Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения. Максимальное наказание по части первой этой же статьи – 5 лет тюрьмы.

Следствие использует показания засекреченных свидетелей, с которыми адвокатов пока не ознакомили, сообщил Сабинин. «В случае Нальгиева там был один протокол о продлении (ареста), но о действиях самого Нальгиева там ничего не говорилось. Никто на него пальцем не показывает. Следствие ссылается на показания (засекреченных свидетелей), но показаний в деле нет", - рассказал адвокат.

Защитникам также не предоставили заключения экспертиз выступлений лидеров протеста, отметил Сабинин. "Если результаты экспертиз еще не готовы, то здесь никакого нарушения нет. Мне кажется, если бы они были готовы, нас бы ознакомили. Предполагаю, что их пока еще нет", - сообщил адвокат.

Следствие привело три аргумента в пользу того, что лидеры протестов Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов и Барах Чемурзиев были организаторами нападения митингующих на силовиков. Во-первых, именно они решили не прекращать акцию протеста, во-вторых, организаторы призывали протестующих к стойкости в случае нападения силовиков, а в-третьих, Ахмед Барахоев до митинга предупреждал власти о силовом сопротивлении правоохранителям, сообщил 1 июля Правозащитный центр "Мемориал". Ни один из этих аргументов не подтверждает, что у лидеров оппозиции был умысел на насилие, констатировал ПЦ "Мемориал" и объявил всех пятерых политзаключенными.

Клювгант рассказал о показательной практике дел ингушских активистов

В Ингушетии апробируются технологии при расследовании уголовных дел, которые потом могут быть применены после протестов в Москве, Бурятии и Архангельской области, считает адвокат арестованных ингушских активистов Вадим Клювгант.

"Я имел ввиду технологии, которые применяются при расследовании уголовных дел - эта практика будет обкатываться в Ингушетии, а потом в других регионах России. Например, сама конструкция обвинения - "организация применения насилия в отношении представителя власти" - я с такой конструкцией еще не встречался. … При этом нет объяснения, какая именно организаторская роль была у (ингушских активистов)", - рассказал "Кавказскому узлу" Клюгвант.

27 июля в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, согласно официальным данным, были задержаны 1074 человека. На аналогичной акции 3 августа, по разным данным, полиция задержала от 600 до 1001 человека. Обе акции были не согласованы с властями. 22 сентября в ряде городов Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона на станции Шиес, в Архангельске протест собрал около одной тысячи человек, хотя организаторы считают, что эти данные занижены в пять-шесть раз. сообщил 22 сентября "Интерфакс". Протестующие против полигона местные жители разбили у станции палаточный лагерь. Противостояние длится несколько месяцев и сопровождается стычками активистов с охраной и силовиками, сообщило 11 июня на своем сайте "Радио Свобода".

Адвокат посетовал, что не знаком с материалами уголовного дела, а установленным законодательством минимум приходится «выбивать». Защитник также поставил под сомнение обоснованность засекречивания имен свидетелей. «Это не тот случай, когда им грозит угроза безопасности, чтобы имена скрывать", - рассказал Клювгант.

Признание вины одними обвиняемыми повлияет на дела других ингушских активистов, не признавших вину, уверен адвокат.

"Во-первых, признавших свою вину людей не стоит называть активистами. Мне кажется, это люди, случайно оказавшиеся на протестах и ставших обвиняемыми. Это обвиняемые, которые согласились с обвинением, и пошли на особый порядок. Во-вторых, несомненно, их признания влияют на судьбу остальных фигурантов, которые не признают вину. На основе их признаний, обвинение будет говорить, что мол, смотрите, вина некоторых активистов уже доказана и будет манипулировать этим», - сообщил Клювгант.

Событий 26-27 марта можно было избежать, считает адвокат Калой Ахильгов.

"Эти протесты были причиной того, что в парламент Ингушетии внесли законопроект о референдуме, в котором говорилось, что вопросы о переименовании республики, границы и статус могли быть решены без референдума и с помощью парламента... Когда в конце февраля это стало известно, и активисты подали уведомление о проведении митинга, после этого законопроект был отозван. То есть если бы не было этого законопроекта, то не было бы и уведомления о митинге и самого митинга", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахильгов.

По его словам, дела ингушских активистов связаны с непродуманными действиями властей региона.

Массовые акции протеста в Ингушетии начались после подписания 26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границ Чечни и Ингушетии. 26 марта тысячи людей вышли в Магасе на разрешенный властями митинг против закона о референдуме. В законопроекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум, заявила оппозиция. Задержания активистов описаны в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На сайте ингушского управления СКР, по состоянию на 12.10 мск сегодня, нет информации о подробностях дел ингушских активистов. «Кавказский узел» не располагает официальным подтверждением данных, указанных в Telegram-каналах.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

