Участники акции в Тбилиси озвучили претензии к списку кандидатов в судьи Верховного суда

24 сентября 2019, 10:02

Независимые юристы на акции протеста в Тбилиси выступили 23 сентября против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей Верховного суда. Отбор кандидатов проводился по клановому принципу, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый накануне депутатами парламента страны, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. Высший совет юстиции Грузии определил 20 претендентов на должности судей Верховного суда.

По итогам первого тура конкурса два члена совета и организация "42-я статья Конституции" заявили, что ряд членов Высшего совета юстиции сговорились при отборе кандидатов в судьи Верховного суда. Участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда генпрокурора Грузии Шалвы Тадумадзе оппозиционеры расценили как желание лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили контролировать судебную власть.

Утром 23 сентября на акцию протеста перед зданием парламента собралось до 20 независимых юристов. Они выступили против начала рассмотрения списка кандидатов на должность судей Верховного суда, назначаемых на бессрочный срок.

Юридический комитет парламента Грузии 23 сентября приступил к рассмотрению кандидатов на должности судей Высшего совета юстиции, сообщил "Sputnik Грузия".

Высший совет юстиции, составивший список кандидатов в судьи, подготовил его, исходя из "кланового правления в судной системе", и внес в него судей, лояльно относящихся к власти, считают организаторы акции протеста.

"Во время предыдущей власти судебная система был негодной, поскольку основалась на ценностях, вывернутых наизнанку", - говорится в заявлении независимого адвоката Кахи Цикаришвили, направленном 23 сентября корреспонденту "Кавказского узла". Новый суд создают "те же самые люди, теми же самыми методами, с теми же самыми кадрами и с теми же самыми принципами", отметил юрист.

"Мы требуем не принимать список кандидатов в судьи, так как он - "клановый" и состоит из судей, лояльно относящихся к власти", - сказал присутствовавший на акции протеста адвокат Леван Гогохия в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Процесс отбора кандидатов в судьи Верховного суда Высшим советом юстиции неприемлем, так как в нем были допущены "важные нарушения", сказал в телеэфире адвокат Ираклий Кодзахия, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь.

Список кандидатов в судьи Верховного суда пройдет процедуру утверждения в парламенте, уверены участники акции протеста. Поэтому они заявили о том, что намерены проводить акции вплоть до достижения своих целей, сообщил телеканал.