Афган Мухтарлы. Фото © Meydan TV https://www.hrw.org/

23 сентября 2019, 20:30

Мухтарлы переведен в карцер после объявления голодовки

Осужденный в Азербайджане журналист Афган Мухтарлы, который объявил голодовку в знак протеста против давления на его адвоката, переведен в карцер, заявила супруга журналиста.

Как информировал "Кавказский узел", адвокат Немат Керимли пожаловался на насилие и давление во время посещения в азербайджанской тюрьме журналиста Афгана Мухтарлы. 22 сентября осужденный журналист объявил голодовку, потребовав объективного расследования жалоб своего адвоката. Журналист также заявил, что к заключенным в колонии применяется насилие, но жалобы на это не расследуются.

В августе адвокат Керимли заявлял о том, что ему не дали встретиться с Афганом Мухтарлы. Ранее полномочия Керимли на год приостанавливались коллегией адвокатов Азербайджана. Он связал это решение с защитой прав Мухтарлы.

При болезни, которой страдает Афган Мухтарлы, голодовка крайне опасна, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Лейла Мустафаева. "Риск впадения в кому высок", - отметила она. Сегодня, когда адвокат Зибейда Садыгова посетила Афгана Мухтарлы, то узнала, что он переведен в карцер, сообщила Мустафаева.

По словам супруги осужденного, адвокаты Афгана Мухтарлы уже обратились в Европейский суд по правам человека. "Правительства Грузии и Азербайджана будут нести ответственность, если Афгана Мухтарлы потеряет свою жизнь. Потому что он был похищен грузинскими чиновниками и незаконно доставлен в Азербайджан по поручению азербайджанских властей", сказ - заявила Лейла Мустафаева.

В мае 2017 года Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию в 2014 году, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В Грузии расследование похищения Мухтарлы не продвигается, утрачена важная видеозапись по этому делу, сообщила 29 августа Лейла Мустафаева.

Данные о том, что предшествовало похищению Мухтарлы и почему грузинские власти фактически закрыли глаза на этот инцидент, "Кавказский узел" обобщил в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением голодовки Афгана Мухтарлы и комментариями руководства колонии относительно перевода осужденного в карцер.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Афган Мухтарлы пожаловался на искусственную изоляцию в колонии", "Журналист Хази освободился из азербайджанской тюрьмы", "Суд освободил азербайджанского оппозиционера Азада Гасанова".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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