Урок в Долаковской средней школе. Фото: soshdl.ru

23 сентября 2019, 20:13

Жители Долаково потребовали обеспечить детям школьный автобус

Около 30 учеников Долаковской школы в Ингушетии не пришли сегодня на занятия. Их родители требуют выделить транспорт для детей, живущих на дальних улицах села. Директор образовательного учреждения поддержала требование родителей.

Дети, которые сегодня  не пошли на занятия в Долаковскую общеобразовательную школу, будут пропускать уроки до тех пор, пока не будет решен вопрос о подвозе школьников, рассказал отец одного из учеников, руководитель НПО «Совет общественных организаций» Исмаил Манкиев.  

По его словам, жители улиц, расположенных в отдаленном районе Долаково, пятый год не могут решить проблему отсутствия школьного автобуса. "Эти семьи живут на расстоянии двух-трех километров от школы. Чтобы не опоздать на занятия, детей приходится отправлять рано. Часто опаздывают, успевают прийти только ко второму уроку», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Манкиев.

В январе 2017 года школе был выделен  автобус, но чиновники на сходе граждан села заявили, что содержать его должны родители, отметил Манкиев. «То есть покупать горюче-смазочные материалы, запчасти,  и все остальное, что требуется для нормального функционирования транспорта. Посчитали, что семья, в которой четверо школьников, каждый месяц должна вносить две тысячи рублей. Откуда в семье найдутся лишние две тысячи рублей?», - заявил Манкиев.

По его словам, больше года этот автобус не эксплуатировался, а в феврале 2018 года его забрали у школы. «Министерство образования и науки пообещало выделить "Газель". И опять наши дети пешком добираются в школу», - отметил отец школьника из Доллакова, добавив, что для решения этого вопроса он записался на прием к и.о. министра образования региона.   

«Прием по записи должен был начаться в 14.00 мск, как было мне сообщено  сотрудницей министерства, которая вела запись. Я приехал  вовремя. Вместе со мной  в приемной собралось около тридцати человек: на прием к и.о. министра приехали люди из  разных населенных пунктов Ингушетии. Мы прождали(ее) около двух часов… так и не дождались», - рассказал Манкиев.

После этого Манкиев обратился с жалобой к прокурору, главе и председателю правительства Ингушетии, потребовав «разобраться в сложившейся  ситуации  и обеспечить школу транспортом».

На сегодняшние занятия не пришли дети, проживающие на улицах Пролетарская, Степная, рассказала мать четверых школьников из Долаково Фатима Манкиева. По словам Манкиевой, ее дети не будут ходить на занятия, пока не выделят автобус.

«Если я их веду в школу, то дети не опаздывают на занятия, если же идут сами, то приходят ко второму уроку. Дети занимаются во вторую смену, уроки заканчиваются в 17.00 мск. Сейчас еще светло, а в  конце октября  к этому времени уже темно. Часть дороги освещена плохо, малыши оступаются, падают. Случается, что рюкзак расстегнется, учебники, тетради – все в грязи», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Манкиева. Пока дети будут сидеть дома, заниматься с ними будет сама Манкиева, рассказала мать школьников.

Переписка с чиновниками не помогла добиться подвоза учащихся к школе, подтвердила директор школы Фона Тангиева. «У меня внушительная папка переписки с Минобразования, в которой я доказывала необходимость  транспорта для  подвоза школьников. Многие живут далеко, дети  на уроки приходят уже уставшие, особенно ученики младших классов», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Тангиева.

Получить комментарии в министерстве образования Ингушетии корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Ранее писал, что проблема с нехваткой школьных автобусов также характерна и для Чечни. В декабре 2018 года Минобразования республики заявило, что проблема перевозки детей в школу в Чечне решена лишь частично. Родители учащихся пожаловались, что автобусы не используются для перевозки детей.

Примечание:

"Школы Чечни получили 63 микроавтобуса", "Власти выделили автобусы для детей дагестанского поселка Белиджи, которые не пошли в школу из-за опасной дороги", "Регионам юга России не удалось решить проблему трехсменки к новому учебному году".

Автор: Татьяна Гантимурова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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