Азербайджанский журналист пожаловался на задержание во время акции протеста

23 сентября 2019, 14:50

Силовики помешали корреспонденту "Голоса Америки" Тапдыгу Фархадоглу освещать акцию протеста в Баку, а после задержания посоветовали не вести больше съемки "против государственности", сообщил сам журналист. Его коллеги расценили инцидент как давление на свободу слова.

Инцидент, по словам Фархадоглу, произошел сегодня утром в Баку около здания Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, когда журналист освещал акцию протеста матерей осужденных по делу о беспорядках в Гяндже.

Задержание подозреваемого в покушении на главу администрации Гянджи в 2018 году вызвало массовые протесты. При разгоне митинга 10 июля того же года погибли два офицера полиции. Матери арестованных по делу о беспорядках неоднократно проводили акции протеста с требованием освободить сыновей и расследовать заявления об их пытках. 28 августа они провели в Баку марш протеста перед администрацией президента. 21 августа также была предпринята попытка провести акцию с аналогичными требованиями. Акции проходили также 16 июля и 7 мая.

"Когда я подошел к зданию управления прокуратуры, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом, там были несколько женщин. Увидев меня с камерой, женщины подошли и стали рассказывать о своей акции протеста. Тут же подошли несколько офицеров полиции и потребовали прекратить съемку. Когда я заявил им, что осуществляю законную профессиональную деятельность, они вырвали у меня из рук камеру и микрофон и повели в расположенное рядом управление полиции на железнодорожном транспорте. Там у меня отобрали мобильный телефон и сняли с камеры карту памяти", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тапдыг Фархадоглу (Гулиев).

По словам журналиста, ему не позволили позвонить коллегам и адвокату. "Я потребовал позволить мне позвонить и сообщить в посольство США, поскольку являюсь аккредитованным журналистом «Голоса Америки», и отобранное у меня оборудование принадлежит этой структуре. Я также хотел позвонить коллегам из агентства Turan, c которым много лет сотрудничаю. Но мне не позволили сделать это. Через полчаса мне заявили, что начальник отпускает меня, но велел больше не вести съемки «против государственности»", - сказал Фархадоглу, уточнив, что технику и карту памяти ему вернули, ничего с карты не удалив.

Сейчас Фархадоглу, по его словам, готовит обращение в МВД и Генпрокуратуру с требованием расследовать инцидент. Он уточнил, что при задержании ему сильно сжали руку, и боль не проходит.

Участниц акции силовики оттеснили от здания управления прокуратуры, когда они пытались помешать задержанию Фархадоглу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из очевидцев.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана воздержался от комментариев относительно инцидента, пояснив корреспонденту "Кавказского узла", что ведомству нужно "проверить информацию".

Задержание Тапдыга Фархадоглу расценил как давление на свободу слова председатель Института свободы и безопасности репортеров Мехман Гусейнов. "Журналисты вправе освещать любые протестные акции, вести съемки. А воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста является уголовно наказуемым деянием. Инцидент должен быть расследован", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал юрист Института права медиа Халид Агалиев. "Если задачей полиции является защита общественного порядка, то журналисты имеют такие же права и задачи по сбору информацию и освещению событий. Поэтому [...] правоохранительные органы должны расследовать инцидент и принять конкретные меры против виновных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Агалиев.

Напомним, что Тапдыг Фархадоглу и ранее сталкивался с физическим давлением при исполнении профессиональных обязанностей. Так, 20 февраля 2014 года он присутствовал на акции студентов Бакинского госуниверситета, которые протестовали против повышения платежей за переэкзаменовку. Журналист заявил, что представители службы безопасности БГУ избили его и повредили его камеру, но прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, а суды не удовлетворили жалобу на бездействие прокуратуры. Жалоба журналиста находится на рассмотрении ЕСПЧ.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".