"Ростов" на выезде проиграл "Тамбову"

21 сентября 2019, 21:32

Футболисты "Ростова" проиграли ФК "Тамбов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Встреча на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске началась сегодня в 19.00 и закончилась в 20.51 мск со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев. На стадионе присутствовали 3 258 зрителей, указано на сайте РПЛ.

Первыми забили гости: на 27-й минуте отличился Элдор Шомуродов. "Тамбов" сумел сравнять счет усилиями Георгия Мелкадзе на 38-й минуте. Во втором тайме Мелкадзе оформил дубль, забив на 61-й минуте.

Тамбовская команда принимает соперников в столице Мордовии, так как ее собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции, сообщил ТАСС.

После десяти туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. В следующем туре ростовчане 28 сентября примут дома московское "Динамо".

Как писал "Кавказский узел", ФК "Ростов" в чемпионате России по футболу-2018/19 набрал 41 очко и занял 9-е место в турнирной таблице. По итогам первого круга прошлогодней премьер-лиги матчи "Ростова" стали третьими по посещаемости. Их посетили более 456 тысяч человек.