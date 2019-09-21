Жители Южной Осетии отметили День республики парадом и народными гуляниями

21 сентября 2019, 05:57

По случаю дня республики в Южной Осетии объявлены четыре выходных дня, с 20 по 23 сентября. Жители Цхинвала пришли на военный парад и народные гуляния по традиции, хотя значение праздника знают не все. С провозглашения Южно-Осетинской республики в 1990 году начался процесс распада СССР, считает грузинский политолог Мамука Арешидзе.

В ноябре 1989 года было решено преобразовать Юго-Осетинскую автономную область в автономную республику в составе Грузинской ССР, а 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Южной Осетии провозгласил Юго-Осетинскую Советскую демократическую республику в составе СССР в связи с выходом Грузии из состава союза и прекращения действия советских законов СССР, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Общие сведения о Южной Осетии".

Военный парад по случаю Дня республики 20 сентября впервые в 2019 году прошел не на Театральной площади, а на площади перед зданием университета на Московской улице, так как Театральная площадь перекрыта из-за ремонта городского фонтана, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На время празднования власти Южной Осетии закрыли пункты пропуска на границе с Грузией. В военном параде участвовали 19 парадных расчетов и шесть знаменных групп. В их числе были военнослужащие пограничной службы КГБ республики, сотрудники МВД, МЧС, Минобороны и служащие 4-ой российской военной базы. На правительственной трибуне парад принимал министр обороны республики Ибрагим Гассеев. За парадом наблюдали глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Решение о государственном суверенитете Южной Осетии было принято 29 лет назад на фоне конфликта с Грузией и сегодня грузинская сторона продолжает «провокации в отношении Южной Осетии», заявил Бибилов.

«Мы отдаем долг признательности всем, благодаря кому мы встречаем этот прекрасный праздник, всем кто по праву должен был разделить сегодняшнее торжество, но кого уже нет в наших рядах», - сказал глава Южной Осетии в своем выступлении.

Военные действия в Южной Осетии в 2008 году начались в ночь с 7 на 8 августа массированным обстрелом Цхинвала грузинской артиллерией и ответными действиями российских вооруженных сил, располагавшихся на территории и вблизи границ Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней, сказано в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Посмотреть на парад пришли около тысячи жителей Цхинвала. После парада в Маленьком парке в центре Цхинвала прошел фестиваль осетинского пива и национальной кухни: пивовары из всех районов республики представили на дегустацию свою продукцию, а сельские фермеры и кулинары - национальные блюда, многие их которых в городе уже сложно найти. Вареная кукуруза, тыква, вареный сыр, и блюда из виноградного сока, сваренного с мукой и медом, были представлены в палатках каждого района. Главным угощением на каждом столе были шашлыки и осетинские пироги с сыром, ботвой и картофелем.

По словам главы Дзауского района Андрея Джиоева, «все блюда готовили обычные жительницы района». «Не повара, а обычные сельские женщины, которые знают рецепты», - сказал он.

На звание лучшего пивовара претендовали 23 участника из районов республики. По решению жюри победительницей фестиваля стала жительница Цхинвальского района Рита Козаева - она примет участие в финальном этапе конкурса, который пройдет 4 октября во Владикавказе.

На территории парка также были организованы небольшие выставочные экспозиции. На одной из них были представлены предметы быта осетин - деревянные чаши, которыми муку из амбаров, и чаши для питья воды, которые путники брали с собой в дорогу. Дворец детского творчества представил национальные костюмы, сшитые детьми секций национальных ремесел. В государственном драмтеатре прошел концерт симфонического оркестра СКФО.

Перед подготовкой к празднику дороги в Цхинвале были перекрыты и местные жители испытывали сложности, отметили горожане. «Три дня все центральные дороги перекрыты, шли репетиции парада, красят пешеходные переходы, латают дорожные ямки. Можно же было все это подготовить хотя бы за неделю, а не все разом за два дня. Это создавало неудобства, а в целом, конечно, очень радостный праздник», - сказала жительница Цхинвала Эльза Габуева корреспонденту "Кавказского узла".

Многие не знают историю праздника и просто называют его «днем города». «У нас столько праздников, что легко запутаться. Есть день провозглашения акта независимости, он в мае бывает, потом то ли День республики, то ли день города, это вот сегодня (20 сентября). Вчера (19 сентября) был день флага. В августе день признания независимости. Каждый из них имеет свое историческое значение в судьбе нашего народа, но молодежь ко всему этому относится легко и беззаботно, и многие путаются в названиях, в очередности и в значении праздников», - сказала преподаватель истории Зинаида Алборова.

Некоторые цхинвальцы считают, что можно было обойтись без парада. «Традиционно парад проходит на площади, а в этом году там идет ремонт фонтана. Пришлось трибуну ставить перед университетом, где как раз выезды на три главные улицы города. Все движение перекрыли, пришлось объездами в пробках проводить два дня. А в целом мы любим этот праздник. Четыре выходных дня дали. На парад ходить семьями - традиция в Цхинвале», - сказала местная жительница Ильма Гагиева.

Мамука Арешидзе: Южная Осетия запустила процесс разрушения СССР

В Грузии провозглашение Южно-Осетинской республики 20 сентября 1990 года расценивают как первую попытка открытого сепаратизма в Советском Союзе. "Отношение к этому отрицательное - это было нарушение Конституции Грузинской ССР. В Тбилиси все были уверены, что это без молчаливого согласия Москвы это невозможно", - сказал политолог Мамука Арешидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Арешидзе, эта дата стала знаковой: с нее началось не только разрушение Грузинской ССР, но и процесс распада всего Советского Союза. Предпосылки для решения югоосетинских депутатов существовали: между Южной Осетией и Грузией уже существовали трения, а "поддакивание определенных сил из Москвы усиливало напряженность.

Кремль давал понять, что сохранение Абхазии и Южной Осетии в составе Грузии возможно, если Грузия сама откажется выходить из СССР и отвергнет западный вектор развития. "Этот план был заранее готов у Москвы. Он применялся не только в отношении Грузии, но и других республик, где центробежные антицентристские настроения были очень сильны. Пример тому и Нагорный Карабах", - сказал Арешидзе.

В годы президентства Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили у Грузии имелись шансы объединения страны, но "они были упущены". Восстановление территориальной целостности Грузии могло произойти в разных формах, в том числе и федерации и конфедерации, считает политолог.