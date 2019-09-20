Баксанцы противопоставили День адыга трауру по жертвам Кавказской войны

20 сентября 2019, 21:30

Адыгам нобходим не только день траура, но и праздник, служащий сохранению национальных традиций, считают участники сегодняшних мероприятий в Кабардино-Балкарии. День адыга заинтересовал и живущих в республике русских и балкарцев.

"Кавказский узел" сообщал, что в этом году празднование Дня адыгов в Кабардино-Балкарии сопровождалось концертами народных ансамблей и студенческих коллективов. Для участия в празднике в Нальчик приехали адыги из пяти регионов юга России, стран Ближнего Востока и Европы.

Идея праздника "вынашивалась несколькими поколениями адыгов", отметил в ходе мероприятий президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. "Невозможно жить только траурными мероприятиями, траурными событиями <...> Нужно двигаться в будущее, воспитывать новое поколение, получающее радость от жизни", - сказал Сохроков.

В конце мая черкесские активисты ежегодно проводят акции, посвященные памяти жертв Кавказской войны. Так, в памятной акции в Нальчике 20 мая приняли участие более 300 человек, а на митинге в столице Кабардино-Балкарии собрались три тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка о Кавказской войне 1763-1864 годов, которая поставила адыгские народы на грань исчезновения.

День адыга дополняет майский День памяти, который отмечается 21 мая, считает Лариса Балкизова, воспитатель детского сада в Баксане. "День памяти не забудется никогда. Особенно нашим поколением. Это два разных дня. Одно другое не исключает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что к празднику сотрудницы детского сада приготовили традиционные кукурузные лепешки чыржын, кабардинскую ливерную колбасу тхамшыкныбжэ и другие блюда национальной кухни. Угощения раздавались на мероприятиях в урочище Кучмазоко под Баксаном.

На праздник в урочище открыли подворья образовательные учреждения Баксана и представители черкесский фамилий: Баксановых, Кардановых, Шогеновых, Моржоховых, Кануковых и других. Помимо адыгской кухни, гостей праздника знакомили с народными ремеслами. Там же прошли концерт и джэгу – танцевальный круг для всех желающих. Многие люди пришли на праздник одетыми в черкеску и адыгские женские платья фашэ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Старший представитель фамилии Баксановых, Хасан Баксанов, сказал, что видит смысл Дня адыга в возрождении народа, его традиций. "Мы рады, что такой праздник появился. Вдобавок еще и выходной день. Я думаю, смысл праздника в том, чтобы сплотить адыгов. У всех народов есть свои праздники, свои дни возрождения. У нас не было такого дня. И вот теперь он есть, чему мы очень рады. Это сложно объяснить, что означает этот праздник, это надо почувствовать. У адыгов есть, что праздновать. Несмотря на все пережитое, мы есть, мы живы и мы едины. Мы не растворились, мы сохраняем свою идентичность", - пояснил Баксанов корреспонденту "Кавказского узла".

День адыгов учрежден в Кабардино-Балкарии 12 августа 2014 года, он является нерабочим.

Сегодняшний праздник возвращает адыгов к своим истокам, к своим корням, указал корреспонденту "Кавказского узла" 83-летний участник праздничных мероприятий Асреддин Шевхужев. "Смысл праздника для меня в том, что адыги могут показать другим народам, что они дружны между собой, что они помогают тем, кто нуждается", - добавил он.

"Традиции надо сохранить. Малые народы должны стараться сохранить себя", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шуаиб Абаюко, представитель подворья адыгов-репатриантов.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черкесский вопрос".

Праздник объединил представителей разных народов

День адыгов дает возможность продемонстрировать свою культуру, свои традиции, отметил представитель другой адыгской фамилии, Заур Кануков. "Праздник укрепляет отношения между адыгскими народами и нашими соседями - у нас тут присутствуют и казаки, и балкарцы", - сказал Кануков корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, День адыга и дальше будет сосуществовать с Днем памяти жертв Кавказской войны.

Участница праздника в Баксане Лидия Шигалугова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что он для нее очень дорог. "Тут не только адыги, но и русские, и балкарцы", - отметила она. Русские, проживающие в Баксане, участвуют в праздновании Дня адыга так же, как адыги участвуют в праздновании Масленицы, указала одна из организаторов Русского подворья в урочище Кучмазоко Татьяна Блинова.

Смысл праздника остался понятен не всем местным жителям. "Я не понимаю смысла праздника. Есть День памяти жертв Кавказской войны, День адыгского флага, а День адыга о чем?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Кабардино-Балкарии, не участвовавший в сегодняшних мероприятиях.

25 апреля черкесы всего мира отмечают День черкесского флага. Сам флаг представляет собой зеленое прямоугольное полотнище, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд, говорится в справочной статье «День черкесского флага», опубликованной "Кавказским узлом".

О причинах неучастия в праздновании рассказали и другие участники блиц-опроса, проведенного корреспондентом "Кавказского узла". "Я считаю себя адыгом каждый день, а не только раз в году", "я не праздную даже свой день рождения", - сказали опрошенные. "Я года три назад активно участвовал, но сейчас у меня пропало желание - не знаю, почему. Может, я недостаточно патриотичен", - отметил еще один местный житель. "Я рада, что появился лишний выходной день, можно заняться домашними делами. Сам праздник не считаю чем-то знаменательным", - заявила жительница республики, также опрошенная корреспондентом "Кавказского узла".

Блиц-опрос, проведенный "Кавказским узлом", не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Отметим, что 19 сентября состоялось заседание Международной черкесской ассоциации (МЧА) с участием ее зарубежных членов. В частности, поднимался вопрос о содействии переселению черкесов на историческую родину. Первый вице-президент МЧА Арфан Барсик отметил, что в Государственную программу по переселению соотечественников этого года включены сирийские черкесы. Преимущество будут иметь специалисты, наиболее востребованные на рынке труда в Кабардино-Балкарии, указал представитель Миграционной службы республики, присутствовавший на заседании. Участники заседания решили создать межведомственную рабочую группу по вопросу репатриации, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию пресс-службы МЧА.

Адыги (черкесы) - общее название народа, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".