Потерпевшие по делу Колченко отказались от признания ущерба

20 сентября 2019, 07:36

Допрошенные в суде санитары рассказали 19 сентября, что передавали часть премий руководителю Волгоградского патологоанатомического бюро Вадиму Колченко, но отказались признать это материальным ущербом. В ранних показаниях свидетели ущерб признавали, обратил внимание прокурор. Адвокат Колченко заявила, что деньги, которые брал ее подзащитный, не являются взяткой.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Колченко заявил, что его подставили, подменив биологические образцы умершей женщины. Он признал, что сотрудники перечисляли ему часть премиальных, но утверждает, что тратил деньги на нужды бюро. Муж умершей Арам Мачкалян обвинил адвокатов Колченко в затягивании судебных слушаний.

Правоохранители заподозрили руководителя Волгоградского патологоанатомического бюро Вадима Колченко в служебном подлоге. По данным силовиков, решив искусственно занизить статистику материнской смертности, подозреваемый подменил биологические образцы жительницы Волгограда. Ему также предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В суде Дзержинского района Волгограда 19 сентября состоялось судебное заседание по делу руководителя Волгоградского патологоанатомического бюро Вадима Колченко. В суд пришли фигуранты дела и их адвокаты, а также потерпевшие, в том числе Арам Мачкалян со своим адвокатом. Судья разрешила журналистам трех присутствовавших на заседании СМИ снимать только потерпевших.

В ходе судебного заседания были опрошены трое потерпевших - санитары Волгоградского областного патологоанатомического бюро Андрей Мирофанов, Светлана Нестеренко и Руслан Курбанов.

Андрей Митрофанов пояснил, что в отделении работала его мать, которая весной 2018 года сказала, что ему будет начислена повышенная зарплата, и часть ее надо будет вернуть. Часть начисленных денег - 15 тысяч рублей - он вернул матери. Мужчина пояснил, что не интересовался, как расходовались эти деньги, и материальный ущерб он не признает.

Прокурор заявила ходатайство об оглашении показаний, данных Митрофановым на предварительном следствии, поскольку они противоречат его показаниям в суде. По ее словам, ранее свидетель пояснял, что ему был причинен значительный материальный ущерб, так как его зарплата составляет 12-15 тысяч рублей. Суд ходатайство удовлетворил и показания огласил. После этого Митрофанов сказал, что его мать поясняла, что действовала не по своей прихоти, а по указанию руководства. "Известно, что 15 тысяч рублей мама передала Колченко", - отметил он. По его словам, материальный ущерб он не признает.

Светлана Нестеренко пояснила, что больше года по договоренности ежемесячно передавала деньги Колченко. По ее словам, сначала Колченко сказал, что нужно отремонтировать холодильную установку в Красноармейском отделении, где она работала, и попросил собрать на это 30 тысяч рублей.

"Родственники обращались к нам за услугой по одеванию тел, из этих денег и собирали необходимую сумму. Санитары подготавливали тела к погребению - одевание, туалет. Не все могли оплатить большие суммы городской ритуальной фирме "Память". Люди обращались к санитарам с просьбой помочь. Часть денег брали себе. Здесь ничего предосудительного нет, мы никого не склоняли к этому. Мы помогали, люди нас благодарили", - сказала Нестеренко.

Деньги, собираемые с родственников покойных, не оформлялись. Позже денежные средства собирать стало труднее и размер сбора, по согласованию с Колченко, был уменьшен, пояснила Нестеренко

Нестеренко отметила, что также передавала руководителю часть излишне начисленной премии. "Передавала часть премии лично Вадиму Алексеевичу в его кабинете, как было оговорено", - пояснила она. По ее словам, передача денег также происходила на улице или в магазине.

"Передавала на ремонт, поддержание нужд бюро, - сказала Светлана Нестеренко. - Вадим Алексеевич приезжал в Красноармейское отделение, там состоялся разговор, что деньги нужны на нужды бюро. Передавала по его просьбе. Он мой руководитель, мы требования начальства выполняем. Я воспринимала требование денег как приказ".

По словам Нестеренко, ущерб ей не причинен. Она также пояснила, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело за дачу взятки, однако обвинение было снято в связи с сотрудничеством со следствием.

Прокурор также заявила ходатайство огласить показания Нестеренко на предварительном следствии, оно было удовлетворено. Согласно им, Нестеренко передавала деньги Колченко в качестве взятки, ей был причинен материальный ущерб. В суде Нестеренко сказала, что "материально потерпевшей" себя не считает, однако подтвердила прежние показания. "Часть денежных средств с предпохоронной подготовки трупов передавалась как помощь в решении каких-то проблем, за покровительство и защиту", - сказала свидетельница после многочисленных вопросов адвокатов Колченко. Передавая взятку, чувствовала себя в безопасности, что не уволят, отметила она. "От Колченко звучало - "Деньги передаются, чтобы вы могли свободно работать" - то есть заниматься подготовкой тел. Это была не просьба, а обязательство", - сказала Нестеренко.

Нестеренко пояснила, что собиралась увольняться из-за конфликта на работе, однако Колченко предложил ей остаться и перевестись в Красноармейское отделение. "Ранее моя работа в патанатомии не подразумевала дополнительных доходов, а предложенная Вадимом Алексеевичем работа подразумевала дополнительные доходы, я не могла отказаться от денег и работать как раньше", - сказала она.

Санитар Руслан Курбанов сообщил, что дважды вернул Колченко часть завышенной премии. "Он пояснил, что на нужды бюро, но перед нами не отчитывался", - сказал он. По словам Курбанова, потом он написал заявление в бухгалтерию, и незаконно зачисленная часть денег вычиталась у него из зарплаты. Курбанов пояснил, что отдавать часть премий согласились не все санитары бюро, и впоследствии с них деньги не взыскали. О том, что премии незаконны, ему объяснил юрист.

"По словам Курбанова получается, что деньги похищены не у него, а у патологоанатомического бюро, потерпевшим должно выступать оно, и это обстоятельство должно выясняться", - заявила адвокат Колченко.

Курбанов также отметил, что до трудоустройства Колченко главврачом, "ритуальные услуги осуществлялись по квитанциям". "Вадим Алексеевич запретил оказывать ритуальные услуги, они были запрещены уставом организации, мы в одни день проснулись преступниками", - сказал он.

Курбанов пояснил, что вместе с другими санитарами организовал подготовку тел умерших к погребению и "являлся передатчиком средств Вадиму Алексеевичу". Треть денег он отдавал Колченко, треть брал себе, треть оставалась санитарам.

"Пусть суд квалифицирует - взятка это была или откат, - сказал санитар по поводу передачи денег Колченко. - Я передавал эти деньги за покровительство, за бездействие. Если сотрудник передает деньги в качестве закрывания глаз на незаконную деятельность - это называется взятка. Организовал-то это я".

Курбанов рассказал, что "был привлечен за незаконное предпринимательство", однако наказания избежал - уголовное дело было прекращено "за давностью событий и недостаточной суммой".

Защита отвергла обвинения санитаров во взятке

Вадим Колченко заявил корреспонденту "Кавказского узла", что считает показания санитаров противоречивыми.

"Светлана Николаевна путается в своих показаниях, пытается по ходу показаний что-то скомбинировать, вступает в противоречие с ранее данными показаниями, ее охватывает эмоциональная неуравновешенность, она то признает себя потерпевшей, то не признает", - сказал он.

"Весь эпизод, который инициирован следствием по Нестеренко - это полная выдумка, инспирация и ложь следственных органов. Никаких договоренностей у нас с ней не было. Я ее устроил на работу, потому что у нее была критическая ситуация, и всегда относился к ней очень благосклонно. Откуда она взяла про деньги? Я полагаю, она меня обманывала, незаконно занимаясь ритуальными услугами. И когда ее привлекли к ответственности, она перепугалась и пошла по пути наименьшего сопротивления - чтобы обелить себя, дала ложные показания и теперь не может выпутаться из этой ямы. Что касается Курбанова, человек находится в собственных фантазиях", - сказал Колченко.

По словам Колченко, передача денег ему "была однократной акцией, которая абсолютно добровольно была людям предложена".

"Они теперь говорят о взятках, но они не юристы, чтобы квалифицировать это деяние. Апеллирование такими понятиями как взятка - это инспирация и внушение следователей", - считает он.

"Защите было отказано сегодня в ходатайстве об истребовании дополнительных доказательств, связанных с показаниями потерпевших, в том числе по той причине, что прокурор сейчас представляет доказательства. Защита будет представлять доказательства только после полного исследования доказательств со стороны обвинения", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Колченко Елена Балакир.

"Очень интересную информацию сообщил потерпевший Курбанов о том, что денежные средства ему не принадлежали. Тот факт, что денежные средства были истребованы у него из зарплаты, говорит о том, что ущерба ему не причинено, и потерпевшим он быть не может", - сказала адвокат.

По мнению Елены Балакир, Нестеренко дает противоречивые показания - как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия. Если деньги передавались на нужды бюро, это исключает взятку, если за покровительство - то это должно быть связано с трудовыми отношениями. Оказание услуг в частном порядке не связано с трудовой деятельностью, это добровольные услуги и законная гражданско-правовая сделка между двумя лицами, считает адвокат.

"Как Курбанов, так и Нестеренко по данному делу имели статус обвиняемых. В отношении них было прекращено уголовное дело по нереабилитирующим основаниям. Фактически статус потерпевших у них не по составу взятки, а по составу премий, то есть мошенничество. Мы будем говорить в прениях об их заинтересованности в исходе дела. Допрашиваясь свидетелями по обвинению "взятка", они являются заинтересованными в исходе дела в силу своего фактического статуса. Потому что, если они будут говорить, что это была не взятка, в отношении них может стать вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении их к уголовной ответственности", - заявила Елена Балакир.

"Позиция защиты в том, что нет состава взятки. Колченко не отрицает факт получения денег, но мы говорим, что действия квалифицированы неправильно, - отметила Балакир. - Деньги можно получать для разных целей и это влечет разные юридические последствия. Если он получал на холодильные установки и ремонт, это не влечет квалификацию "взятка". Если за что-то, связанное с должностными обязанностями, тогда это взятка. Но здесь нет должностных обязанностей. Мы полагаем, что не совсем честно потерпевшие отвечают на вопросы".

Арам Мачкалян ранее направил в коллегию адвокатов Волгоградской области жалобу на неявку адвокатов Колченко в судебные заседания. По его мнению, это затягивает процесс. Арам Мачкалян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил ответ из коллегии, согласно которому он не является доверителем адвокатов Балакир и Галушкиной, и поэтому в возбуждении дисциплинарного производства отказано.

Следующее судебное заседание назначено на 10 часов 26 сентября, на нем продолжится допрос санитаров.