Жители Батуми призвали власти отменить разрешение на строительство небоскребов

19 сентября 2019, 23:48

Участники акции протеста, которая прошла сегодня в Батуми, призвали власти города отменить разрешение на строительство пяти небоскребов на набережной и потребовали оценить экологические угрозы от реализации проекта.

Как писал "Кавказский узел", городской совет Батуми 22 августа утвердил проект строительства небоскребов на набережной. Решение депутатов вызвало негодование находившихся в горсовете представителей НПО, которые выступают против постройки небоскребов. Некоторых из них из зала заседания вывели полицейские. Позже противники проекта "Батуми Ривьера" пригрозили властям новыми акциями протеста.

Сакребуло (горсовет) Батуми одобрило начало делопроизводства по проекту "Батуми Ривьера" 16 июля. Проект компании "Силк роад групп", суммарная стоимость которого составляет три миллиарда лари (более миллиарда долларов США), планируется осуществить в четыре этапа. Площадь "Батуми Ривьера" составит около 9 гектаров. 20 июля члены движения "Защити Батуми" провели митинг против строительства в рамках проекта "Батуми Ривьера" пяти небоскребов. Участники акции протеста высказали опасения, что небоскребы испортят исторический облик города и создадут экологическую угрозу.

Митинг против строительства небоскребов на набережной Батуми начался на площади Роз, после чего противники застройки пошли к Ривьере. Участники акции призвали власти Батуми пересмотреть свое решение и "не подвергать город экологической угрозе". Они держали плакаты: "Не сдавайся", "SOS", "Ривьера", "Небоскребам на Ривьере - нет" и скандировали соответствующие лозунги, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Если мэрия Батуми не изменит своего решения, им будет показана красная карточка", - сказала в эфире Общественного телевидения Аджарии доктор Зейнаб Диасамидзе, пришедшая на акцию в красном платье.

Митингующие также принесли на акцию протеста фотографии законодателей, которые поддержали план строительства небоскребов на Ривьере.

"Мы требуем, чтобы никаких разрешений на строительство не выдавалось. У нас, жителей Батуми, есть единственное открытое пространство, оставшееся в городе. Небоскребы возведут стену между городом и морем и лишат нас морского воздуха и возможности правильно развивать город. Сохранить старый Батуми на побережье еще не поздно", - заявил один из организаторов акции протеста.

Активисты также потребовали от властей города и автономной республики оценить экологические опасности, которые могут возникнуть при реализации проекта "Батуми Ривьера".