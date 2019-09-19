Татьяна Егорова повторно возглавила парламент Кабардино-Балкарии

19 сентября 2019, 22:25

Парламент Кабардино-Балкарии шестого созыва избрал своим спикером Татьяну Егорову, занимавшую этот пост в предыдущем составе. Пользователи Instagram поспорили о целесообразности повторного назначения Егоровой, указав на необходимость привлечения новых кадров.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября региональное отделение "Единой России" выдвинуло на пост спикера парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва Татьяну Егорову. Ее кандидатуру поддержали 175 делегатов. Татьяна Егорова (Хашхожева) была избрана председателем парламента Кабардино-Балкарии пятого созыва 18 сентября 2014 года. Первый раз она прошла в парламент по списку партии "Единая Россия" в марте 2009 года.

Голосование по выборам депутатов республиканского парламента шестого созыва прошло в Кабардино-Балкарии в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов в парламент прошли пять партий: "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

Татьяна Егорова была избрана спикером по результатам открытого голосования, которое состоялось сегодня на первом заседании заксобрания Кабардино-Балкарии шестого созыва. Заместителями спикера стали Салим Жанатаев, ранее занимавший этот пост, и Мурат Карданов, сказано на сайте республиканского парламента.

"В первую очередь нам следует обращать внимание на качество законотворческого процесса [...] максимально использовать практику профессиональной и общественной экспертизы законопроектов [...] и активнее взаимодействовать с Общественной палатой и с другими институтами гражданского общества", - сказала Егорова во время своего выступления.

Она также отметила важность представительской деятельности депутатов, в том числе непосредственной работы с гражданами.

Пользователи Instagram высказались за смену кадров

Повторное избрание Татьяны Егоровой спикером парламента Кабардино-Балкарии вызвало бурное обсуждение пользователей Instagram.

Так, соответствующий пост, опубликованный на странице сообщества patriot_kbr, по состоянию на 22.00 мск собрал более 1 330 "лайков" и не менее 200 комментариев. Наряду с поддержкой кандидатуры Егоровой многие из подписчиков усомнились в целесообразности ее повторного назначения спикером.

"Мне кажется, на такую должность повторно избираться один и тот же человек не должен, нужно, чтобы всегда был свежий человек. Такое чувство, что выбрали по остаточному признаку", - прокомментировал пользователь под ником asr34578.

"Одни и те же лица. Как будто в КБР живут всего три-четыре рода и фамилии. Жаль наш народ", - написал m.arti.n07.

"Очень хорошо помним, как она провела заседание, где они с удовольствием приняли повышение пенсионного возраста", - возмутилась bolotokovazhaneta.

"Думаю, 90% населения республики без разницы, кто в этих креслах сидят", - отметил a.s.t.4.

Назначение Егоровой спикером республиканского парламента также обсудили и подписчики сообщества chp.nalchik. В течение десяти часов данная новость собрала более 410 "лайков" и не менее 53 комментариев.

"Их всех до единого надо поменять, чтобы в республике что-то поменялось. От перестановки слагаемых сумма не меняется", - убеждена larisa_aaaaa.

"Казбек Коков, где новые кадры? Старые показали что они никчемные", - высказался подписчик под ником 01rldada.

"Татьяну Борисовну не знаю, но она мне очень нравится. Она грамотная, интересная женщина. А кто до нее лучше работал?" - написал nm.4801.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями Instagram в комментариях.

В пабликах и группах, посвященных Кабардино-Балкарии, в Facebook и "Вконтакте" активного обсуждения новости о начале работы парламента шестого созыва и о назначении Татьяны Егоровой по состоянию на 22.00 мск обнаружено не было.

Так, например, на странице "Патриот КБР" пост о выдвижении Татьяны Егоровой в качестве кандидата на пост спикера заксобрания, опубликованный 18 сентября, собрал 19 просмотров и два комментария.

В единый день голосования 8 сентября на юге России прошли выборы руководителей Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: юг России".