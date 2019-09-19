Силовики обыскали налоговую инспекцию в Махачкале

19 сентября 2019, 14:27

Выемка документов проводится в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Махачкалы, сообщили источники. Обыск связан с проверкой юридического лица, уточнил представитель силовой структуры.

Обыски в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Махачкалы проводят, предположительно, сотрудники республиканского управления СКР, сообщил источник РИА "Дагестан" в силовых структурах республики.

Правоохранители проводят выемку документов, в том числе в кабинете одного из заместителей начальника районной инспекции, уточняет "Черновик".

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в ИФНС по Ленинскому району Махачкалы, сообщил источник в силовых структурах республики.

Выемка документов связана с регистрацией и деятельностью юридического лица, уточнил источник в силовых структурах. "Мероприятия проходят в рамках проверки одного юридического лица. Речь в том числе о крупной неуплате налогов", - приводит его слова ТАСС.

На сайте СУ СКР по Дагестану информация об обысках в инспекции ФНС пока не опубликована.