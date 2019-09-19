19 сентября 2019, 13:28

Борис Стомахин освободился из тюрьмы

Публицист Борис Стомахин, отбывший срок заключения за публикацию о терактах в Волгограде, сегодня вышел на свободу из тюрьмы в Саратовской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая 2018 года суд в Саратовской области сократил на два месяца срок заключения публициста Бориса Стомахина, сообщила его адвокат.

20 апреля 2015 года суд приговорил Стомахина к трем годам лишения свободы за публикацию о терактах в Волгограде, которые произошли 29-30 декабря 2014 года. Суд решил, что эти публикации оправдали терроризм. На момент суда Стомахин уже год отбывал наказание по обвинению в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. В результате срок заключения Стомахина должен был завершиться в ноябре 2019 года. В декабре 2017 года по решению суда Стомахин был этапирован из колонии в Пермском крае в тюрьму в Балашове Саратовской области.

Борис Стомахин сегодня освободился из тюрьмы в Саратовской области, полностью отбыв наказание, сообщает РАПСИ.

О том, что Стомахин вышел из тюрьмы, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина. "Подтверждаю, что Стомахин вышел из тюрьмы города Балашова Саратовской области по отбытию срока наказания", - цитирует Сидоркину "Интерфакс-Поволжье".

Напомним, что в 2006 году Стомахин был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти через СМИ за статьи о вооруженном конфликте в Чечне. Он отбыл этот срок полностью и вышел на свободу в 2011 году. Однако ЕСПЧ в 2018 году счел, что этот приговор нарушил право Стомахина на свободу выражения мнения, и присудил публицисту компенсацию в размере 12,5 тысячи евро.

Примечание:

"Стомахин пожаловался на условия содержания в СИЗО", "Суд отказался допустить правозащитника к защите Стомахина", "Суд по делу о публичном оправдании терактов в Волгограде назначил проведение дополнительных экспертиз".

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