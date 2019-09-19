Александр Башкин. Фото: скриншот с видео на канале в Youtube Астрахань 24 https://www.youtube.com/watch?v=TKyKnrri2Jw

19 сентября 2019, 00:16

Сенатором от Астраханской области назначен Александр Башкин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, вступивший в должность 17 сентября, оставил на должности сенатора от региона Александра Башкина, чьи полномочия истекали в сентябре.

Как писал "Кавказский узел", врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов избирателей на выборах главы региона, которые состоялись 8 сентября.

5 июня президент Владимир Путин назначил Бабушкина врио губернатора Астраханской области после того, как отправил в отставку Сергея Морозова, говорится в биографии Игоря Бабушкина, опубликованной "Кавказским узлом". 

17 сентября состоялась инаугурация Игоря Бабушкина, которая прошла на на Соборной площади Астраханского Кремля, пишет "Российская газета". 

Сенатором от Астраханской области останется Александр Башкин, сообщили 18 сентября в администрации губернатора региона. "Губернатор области подписал постановление о наделении Александра Башкина полномочиями члена Совета Федерации от правительства Астраханской области", - подтвердил представитель администрации, слова которого привел "Интерфакс-Юг".

В список возможных членов Совета Федерации также входили депутат Госдумы Леонид Огуль и депутат городской думы Астрахани Сергей Кодюшев, сообщил ТАСС.

Представитель "Единой России" Александр Башкин был назначен представителем от исполнительной власти Астраханской области в Совете Федерации 27 сентября 2016 года. С октября 2018 года Башкин является замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Его полномочия в качестве сенатора должны были завершиться в сентябре этого года.

В Единый день голосования 8 сентября на юге России прошли выборы руководителей Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области", "Умное голосование" дало заметные результаты лишь в одном регионе юга России", "Астраханцы проигнорировали предвыборный митинг КПРФ".

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