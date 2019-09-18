Оштрафованный за оскорблении власти ставропольский блогер пожаловался в ЕСПЧ

18 сентября 2019, 23:40

В Евросуд по правам человека направлены жалобы россиян, обвиненных в оскорблении власти. В их числе ставропольский блогер Иван Пахно, оштрафованный за пост о президенте Путине. Даже малоизвестный блогер может быть наказан за высказывания в адрес властей, так как способен повлиять на общественное мнение, считают журналист Антон Чаблин и оппозиционер Валерий Ледовской.

Как пиал "Кавказский узел", 1 июля Изобильненский райсуд Ставропольского края назначил 30 тысяч рублей штрафа жителю города Изобильного Ивану Пахно, обвиненному в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины в социальной сети "ВКонтакте". 11 июля адвокат обжаловал это решение, однако 7 августа Ставропольский краевой суд оставил приговор Ивану Пахно в силе. Защита блогера заявила, что намерена подать жалобу в ЕСПЧ.

Иван Пахно опубликовал свой пост 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Фамилия Путина в нем употреблена дважды: в одном из случаев после нее стоит прилагательное "фарисействующее", а в другом - бранное слово. Под комментарием блогер опубликовал картинку с призывом Зеленского к украинским чиновникам не вешать в своих рабочих кабинетах его портрет. На первом заседании суда блогер заявил, что не преследовал цели оскорблять президента как личность, а лишь "пытался критиковать политику власти относительно развешивания портретов главы государства в кабинетах".

В жалобе, направленной в Страсбург, говорится, что судебное решение в отношении Ивана Пахно было принято с нарушением статей 3 "Запрещение пыток" и 10 "Свобода выражения мнения" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сегодня сообщил составитель жалобы, юрист Международной правозащитной группы "Агора" Игорь Шолохов.

По его словам, "в течение двух-трех месяцев жалоба должна быть зарегистрирована в ЕСПЧ", после чего начнется процесс коммуницирования, "который может затянуться на пять-восемь лет".

"Такой срок - нормальная практика. Стоит отметить, что подобные жалобы в ЕСПЧ еще не подавались, так как не было статьи "оскорбление представителя власти", она совсем новая. Давать прогноз пока рано. Только ЕСПЧ сможет дать ответ, насколько законны изменения в части 3 статьи 20.1 КоАП России", - сказал Шолохов.

Часть 3 статьи 20.1 КоАП России предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Об обращении в Европейский суд по правам человека группы россиян, обвиняемых в неуважении к власти, также сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"В Европейский суд по правам человека направлены жалобы следующих заявителей: Кирилл Попутников (Ярославль), Роман Ватанен (Калевала), Сергей Командиров (Смоленск), Илья Путевский (Осинники), Алёна Червякова (Брянск), Иван Пахно (Изобильный), Юрий Шадрин (Верховажье), Светлана Бакшеева (Котлас)", - написал Чиков в своем Telegram-канале 13 сентября.

Он добавил, что "ранее в ЕСПЧ ушла жалоба первого наказанного на неуважение к власти по новой статье КоАП Юрия Картыжева".

Все дела схожи между собой, однако по каждому истцу в ЕСПЧ подана отдельная жалоба, пояснил Игорь Шахов. "Жалоба не является коллективной. Что же касается непосредственно дела Пахно, то оно один в один похоже на остальные", - отметил он.

Сам Иван Пахно надеется, что ЕСПЧ отменит решение Изобильненского райсуда и вернет ему 30 тысяч рублей.

"30 тысяч рублей я явно отсужу. Надеюсь на очень высокий штраф в связи с незаконным судебным решением в отношении меня, хотя и это не главное. Я хочу, чтобы в лице России был привлечен к ответственности автор жалобы на меня, вся административная система, чтобы они видели, что их труды были тщетными. Желаю также успеха всем тем, кто попал под репрессивную машину", - рассказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что обратился в ЕСПЧ "не против страны или российского народа, а против власти".

Эксперты считают, что популярность блогеров для власти не имеет значения

Иван Пахно не является известным ставропольским блогером с большим количеством подписчиков, однако это не означает, что его посты не способны вызвать резонанс в сети, считает главный редактор ставропольского издания "Акценты", политолог Антон Чаблин. По его словам, "даже малоизвестный блогер сможет повлиять на общественное мнение".

"Сегодня даже 500 человек – уже много. Известность не измеряется количество подписчиков. Современность такова, что ни один пользователь сети не уйдет от контроля власти. Это данность, с которой нам жить дальше. Когда человек выходит в Интернет и печатает пост, то берет на себя ответственность за публичность и находится под своеобразным контролем, человек в ответе за своей контент", - заявил Чаблин.

В случае с Иваном Пахно вряд ли имело место оскорбление представителя власти, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив СКФО, председатель краевого отделения партии "Яблоко" Валерий Ледовской.

"Когда человек пишет неприятные вещи про главу государства, то он не обязательно имеет в виду именно его. Путин для многих недовольных граждан представляется неким собирательным образом, а не конкретным человеком. Поэтому судить за оскорбление конкретного представителя власти в данном контексте не вполне корректно, тем более, что сам обвинённый говорит о том, что это не было оскорблением лично Путина", - отметил Ледовской.

По его словам, в случае с Иваном Пахно имела место "бытовая оценка работы власти в целом". "Причём бытовая ненависть работает как в сторону власти, так и в сторону оппозиции. Хотя это одно и то же, т.к. оппозиция является отражением власти. И люди винят в своих неудачах или власть, или оппозицию (редко когда себя самих)", - добавил представитель "Яблока".

Он также считает, что "без экспертизы сообщений, написанных Иваном Пахно, сложно назвать судебное разбирательство объективным".

"Это процесс для галочки, но у человека теперь есть реальная вполне судимость, несмотря на то, что он отделался штрафом. Мы видим, что обычный гражданин, недовольный властью, в нашей стране гораздо более бесправен и больше страдает, нежели представители власти, которые на своих должностях должны представлять мнение избирателей", - высказался Ледовской.

Напомним, 27 августа Прохладненский суд Кабардино-Балкарии оштрафовал активистку Анастасию Емельянову на 10 тысяч рублей за "негативное высказывание" на митинге о политике президента России и партии "Единая Россия".