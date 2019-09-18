Около ста человек пришли на открытие мемориальной доски Зауру Налоеву в Нальчике

18 сентября 2019, 02:38

На доме, где проживал ученый, писатель и общественный деятель Заур Налоев, открыта мемориальная доска. Выступившие на открытие ученые и общественные деятели отметили огромный вклад Налоева в изучение адыгской национальной культуры и рассказали о его участии в политической жизни республики.

Как писал "Кавказский узел", поэт и ученый-фольклорист Заур Налоев умер 5 июля 2012 года в возрасте 84 лет.

Заур Налоев родился в 1928 году в селе Старый Урух. Окончил Кабардинский государственный педагогической институт, в нем же читал лекции по кабардинской литературе и адыгскому фольклору. Был депутатом Верховного Совета КБАССР с 1990 по 1993 годы. С 1954 по 2012 годы работал в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований. Является автором более 200 научных, литературно-критических, публицистических работ, докладов. В их числе - семь монографий и сборников статей по адыгской филологии и истории культуры. Писал также новеллы, стихи, рассказы для детей, сообщает intercircass.org.

В Нальчике на улице Горького, на доме, где проживал Заур Налоев, 17 сентября состоялось открытие мемориальной доски в память о нем. На открытии присутствовали деятели культуры и науки, общественные активисты, жители города - всего около ста человек, передает присутствовавшая на открытии мемориальной доски корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие вел тележурналист Азнор Аттаев. Он назвал Заура Налоева одним из крупнейших ученых в области кавказской филологии, этнокультурологии.

«Труды Налоева, посвященные мифологии, фольклору, профессиональному искусству народных сказителей "джэгуакуэ" принесли автору широкую известность и безусловный авторитет в научном мире», - сказал ведущий.

Он также упомянул об общественной деятельности Налоева, отметив его деятельность в роли депутата Верховного Совета Кабардино-Балкарии, руководителя "Адыгэ Хасэ", одного из создателей Международной Черкесской Ассоциации.

Присутствующие почтили память Заура Налоева минутой молчания.

На митинге выступили ректор Института бизнеса Феликс Хараев, доктор филологических наук Адам Гутов, председатель Союза Писателей КБР Муталип Беппаев. Они говорили о Налоеве, как об ученом, общественном деятеле, мудром человеке.

"Заур Налоев был многогранным человеком. Он оставил значительный след как в кабардинской национальной культуре, так и в общественной жизни. В начале 90-х годов, когда в стране начались демократические преобразования, Налоев одним из первых создал общественную организацию «Ашамаз», собрав вокруг себя наиболее одаренных людей. Организация занималась возрождением адыгской традиционной культуры. Налоев сам много отдал для развития адыгской культуры, работая в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований. Он занимался вопросами фольклора. В составе научных экспедиций побывал в Адыгее, Шапсугии, Карачаево-Черкесии и других местах компактного проживания адыгов", - рассказал на открытии мемориальной доски один из соратников по общественной деятельности Налоева в 90-х годах Жантемир Губачиков.

По его словам, Налоев одним из первых стал интересоваться жизнью зарубежных адыгов.

"Помню, он в составе делегации побывал в Голландии, ознакомился с деятельностью хасы и вернулся оттуда воодушевленный, гордый тем, что адыги не растворились, что они сохраняют свою культуру, традиции, язык. Налоев был у истоков создания Международной Черкесской Ассоциации вместе с Юрием Калмыковым и другими активистами кабардинского национального движения. Он гордился и радовался тому, что адыги всего мира тянутся к своей исторической родине. Он многое сделал для консолидации нашего народа, по сути, первым проложив соотечественникам дорогу домой", - рассказал Губачиков.

По его словам, в августе 1991 года Налоев обвинил республиканские власти в поддержке ГКЧП.

"На площади перед Домом правительства начался бессрочный митинг и акция протеста в виде голодовки, в которой участвовали Заур Налоев и я. Мы 11 дней голодали, живя в одной палатке на площади. Я с удовольствием провел с ним это время. Акция имела свои результаты. Укрепилось влияние "Адыгэ Хасэ". Отделения организации были созданы во всех селениях. 14 августа 1992 года общественная обстановка в КБР осложнилась войной в Абхазии. Юрий Калмыков выступил с обращением к адыгской нации прийти на помощь абхазам. Уже в день начала войны 14 августа в Абхазию отправился первый добровольческий отряд во главе с Султаном Сосналиевым. Сосналиев впоследствии стал начальником генерального штаба абхазской армии, а в дальнейшем и министром обороны Абхазии. В Нальчике под руководством Налоева и Калмыкова был развернут штаб по оказанию гуманитарной помощи Абхазии. Наше отношение к войне в Абхазии было однозначным - мы считали абхазов этническими братьями и всячески поддерживали их. К сожалению, в Абхазии погибли 59 добровольцев из числа адыгов. 13 человек получили звание героев Абхазии", - рассказал Губачиков.

Султан Сосналиев в ходе грузино-абхазского конфликта в августе 1992 года командовал абхазской армией и выступавшими на стороне Абхазии добровольческими отрядами из Кабардино-Балкарии. С мая 1993 по август 1996 года, а также с 2005 по 2007 год Сосналиев руководил министерством обороны Абхазии. Генерал Сосналиев умер 22 ноября 2008 года после тяжелой болезни. Похоронен на своей родине в городе Баксане. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Султана Сосналиева.

По его словам, события в Абхазии показали Налоева как патриота своего народа.

"Он организовывал помощь Абхазии, преодолевая сопротивление власти. Было и давление и преследование. Заур Налоев останется в истории нашего народа, как один из наиболее ярких его представителей», - сказал Губачиков.

Лучшей памятью для Заура Налоева будет, если его книги будут покупать и читать, отметил на открытии мемориальной доски композитор Джабраил Хаупа.

По словам руководителя Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерия Хатажукова, идеи Заура Налоева остаются актуальными и по сей день.

«Заур Налоев в 90-ые годы постоянно твердил, что мы никогда не сможем решить проблемы, связанные с сохранением нашего языка, нашей культуры, если эти вопросы не будут решаться на государственном уровне. Он предвидел то, что сегодня происходит с преподаванием национальных языков - их перевод в разряд необязательных для изучения. Я говорю о поправках, которые были внесены в Закон об образовании», - сказал он.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призвали Госдуму отклонить законопроект. Активисты общественных организаций Северного Кавказа заявили, что будут добиваться отмены нового закона. Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

По словам Хатажукова, в 2018 году было 90-летие Налоева. Инициативная группа направила обращение к руководству республики с приложением перечня мероприятий, которые она предлагала провести, чтобы достойно отметить юбилей Налоева. "Из всего предложенного инициативной группой мероприятий было проведено только одно – открытие памятной доски", - сказал правозащитник.

Ученые назвали вклад Налоева в изучение адыгской культуры бесценным

Доктор филологических наук Мадина Хакуашева, комментируя открытие памятной доски Зауру Налоеву, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что считает Налоева одним из первых демократов, «причем подлинных, который пытался демократические идеи не просто декларировать, но и проводить в жизнь».

"Его идеи актуальны сейчас так же, как и тогда. Заур Налоев стоял горой за создание демократического общества. И это, в общем-то, сподвигло Налоева на такие важные разработки, как как институт джэгуакуэ. Налоев одним из первых коснулся этой темы и детально ее разработал. Его монография "Институт джегуако" является бесценным вкладом в изучение истории адыгской национальной культуры", - сказала она.

Джагуакуэ -народные певцы, которые сочиняли фольклорные произведения, исполняли их и распространяли в народе, были переносчиками фольклорной традиции.

Налоева она назвала своим наставником.

"Он знал личные обстоятельства жизни Али Шогенцукова, моего деда, и много мне о них рассказывал, дружил с моими родителями. Он был одной из наиболее ярких фигур в черкесском мире", - сказала Хакуашева.

Заур Налоев проявил себя во многих ипостасях: и как фольклорист, и как автор литературных произведений разного жанра, и как общественный деятель, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник КБИИГИ, кандидат исторических наук Асланбек Мирзоев.

«Мне он знаком больше как ученый, как фольклорист. В 60-е - 70-е годы многие занимались сбором фольклора, но в интерпретации этих материалов, в их научном осмыслении Налоеву нет равных. Его последняя работа «Институт джэгуакуэ» - это фундаментальный труд. Я считаю, что эта работа должна быть отмечена государственной наградой, хотя бы на уровне республики. Между тем до сих пор не было презентации этой монографии, она никак не отмечена в научных кругах – нет ни рецензии, ни научного отклика», - сказал Мирзоев.