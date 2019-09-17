Защита по делу о гибели людей на Волге раскритиковала в суде выводы следователей

17 сентября 2019, 19:35

Суд по делу владельца волгоградской лодочной станции Леонида Жданова сегодня допросил четырех свидетелей. Показания свидетелей о лобовом столкновении судов ставят под сомнение вывод следствия о виновности в аварии капитана катамарана, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня в Ворошиловском райсуде Волгограда прошли предварительные слушания по делу о гибели 11 человек при аварии катамарана. Владелец лодочной станции Леонид Жданов отказался признать вину, а потерпевшие предъявили матери погибшего капитана Дмитрия Хахалева иски на общую сумму около 30 миллионов рублей. На заседании суда 16 июля прокурор заявил, что Жданов, как владелец лодочной станции, не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Мать обвиняемого и директора других лодочных станций и яхт-клубов отметили, что Жданов никак не мог помешать владельцу судна. 4 сентября начальник госинспекции по маломерным судам сообщил об отсутствии в регламенте работы лодочных станций конкретики о том, как не выпускать суда при наличии нарушений.

В ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань 12" и буксир "Капитан Вечеркин", в результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших - владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с буксира.

Суд допросил четырех свидетелей

Сегодня на процесс в Ворошиловском районном суде Волгограда пришли мать погибшего Дмитрия Хахалева Надежда и трое потерпевших, еще одной потерпевшей стало плохо, и она ушла, передает корреспондент "Кавказского узла", находившийся в зале суда.

Представитель Надежды Хахалевой Алексей Прохоров заявил два ходатайства – об отводе судьи и выдаче ему аудиозаписей двух судебных заседаний, но оба ходатайства были отклонены. Также сегодня в суд поступило два заявлении о признании потерпевшими Ирины Алифашкиной – мамы погибшего Александра Алифашкина и потерявшей в трагедии троих близких людей Ирины Бабиной. Суд удовлетворил эти ходатайства.

Затем были допрошены четыре свидетеля обвинения. Старший госинспектор по маломерных судам центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) главного управления МЧС России по Волгоградской области Ольга Садофьева пояснила, что 11 июня 2018 года, согласно реестру ГИМС, удостоверение на управление судном не было зарегистрировано на Дмитрия Хахалева, плавдача "Елань-12" была снята с учета и зарегистрирована на другого судовладельца.

Сотрудник ГИМС Дмитрий Белодворцев, в чьи обязанности входил контроль и надзор за маломерными судами, рассказал, что вечером 11 июня 2018 года в составе патрульной группы патрулировал акваторию от моста до речного вокзала. Инспектора замерзли и отъехали на базу переодеться, когда им сообщили о ЧП, отметил свидетель. "Мы бросились в лодку и через несколько минут были на месте столкновения, – пояснил он. – Я увидел затопленную "Елань", один борт только был над водой. Две лодки стояли. Я закричал: "Что случилось?", мне сказали: "Мы наехали на баржу", и что трое нетрезвых мужиков находятся на барже, а двоих женщин какая-то проходящая лодка отвезла на берег".

Свидетель пояснил, что матросы с баржи достали из воды женщину и начали реанимационные действия. По его словам, на буксире "Капитан Вечеркин" горели огни. Свидетель отметил, что суда столкнулись "лоб в лоб". "Моряки пояснили, что плавдача выходила из-за острова", – сказал он.

Одна из потерпевших, Ирина Бабина, заявила, что "в районе 20.00 "Елань" села на мель под мостом, и в течение получаса ее не могли вытолкнуть". "Если вы инспектируете, неужели вы не видели этого и не могли им помочь? – спросила она свидетеля. – Тогда бы этого не произошло. Дети сказали нам об этом по телефону". "Под мостом нет ни одного места, чтобы сесть на мель", – ответил Белодворцев.

Еще одна потерпевшая отметила, что события происходили накануне чемпионата мира по футболу. "Как вы могли не заметить лодку? А если бы эта лодка была с террористами? Как вы могли ее не заметить?" – спросила женщина.

Свидетелю Ивану Сазонову задали несколько вопросов о его лодке, которой, по словам мужчины, он не пользовался уже 10 лет. Мужчина сказал, что не понял, зачем его вызывали. "Якобы мой номер был на перевернувшейся лодке", – пояснил он, отвечая на вопрос Прохорова.

Допрошенный в суде врач-травматолог Усам Байбатыров рассказал, что видел столкновение судов. По словам свидетеля, суда столкнулись "лоб в лоб". "Плавдача моментально ушла под воду, – отметил он. – Первые женщины, которых привезли на берег, сидели в моей машине. Я дал им простыню, они сильно замерзли. Факт употребления алкоголя они не отрицали".

Свидетель пояснил, что со стороны плавдачи перед столкновением сигналов не было. "Малое судно перед столкновением двигалось быстрее", – сказал он.

Следующее заседание запланировано на 10.30 по местному времени (09.30 мск) 24 сентября.

Показания свидетелей ставят под сомнение выводы следствия, считает адвокат

Показания Байбатырова и Белодворцева, которые сказали, что столкновение было лобовое, никак не вяжутся с материалами экспертизы и позицией следствия относительно того, как развивался механизм водно-транспортного происшествия, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Леонида Жданова Николай Висков.

"Следствие говорит, что столкновение было не лобовое, а поперечное, под углом. Ранее было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна "Капитан Вечеркин", но сейчас с учетом сегодняшних показаний этот вопрос остается актуальным. Почему они не остановились, не прняли мер, чтобы избежать столкновения? Вопрос о виновности капитана судна остается открытым, получается, концепция обвинения в корне неверна. Наша позиция остается прежней – причинно-следственной связи между действиями Жданова и тем, что произошло, нет. Но если рассматривать развитие причинно-следственной связи, получается, что даже не Хахалев виноват, возможно, а, может быть, в равной степени вина лежит на капитане судна "Капитан Вечеркин", – заявил Николай Висков.

Владельцы лодочных станций заметили увеличение числа проверок и уменьшение числа нетрезвых судоводителей

ЧП с катамараном никак не повлияло на технику безопасности в работе яхт-клубов и лодочных станций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор ООО "Яхт-клуб "Пилигрим" Александр Патер, который периодически следит за процессом по делу Жданова в Интернете. По словам Патера, после ЧП никаких санкций в отношении владельцев яхт-клубов не последовало. "Все стороны соблюдают правила игры, внешние приличия, давления нет. В первую очередь из-за того, что никто повода не дает", – рассказал Александр Патер.

По его словам, подходы к технике безопасности выверены жизнью и практикой, "изобрести что-то супер новое невозможно". "Документ, которым оперируют надзорные органы, неисполним в принципе. Механизмом его реализации, наделением людей соответствующей властью и полномочиями никто не озаботился. Поэтому даже если бы физически на момент выхода судна господин Жданов был на лодочной станции, он никак не мог бы воспрепятствовать прохождению к своему имуществу его владельца. Ему могли бы рассказать вообще дежурную сказку, что никуда отплывать не собираются и хотят пообщаться с природой на борту причаленного судна. Даже если бы он вцепился в трос и кричал: "Я вас не пущу", это ничего не изменило бы. У Жданова не было ни прав, ни возможностей. Да и физически он там не был", – отметил Александр Патер.

После трагедии значительно уменьшилось число нетрезвых судоводителей, указал учредитель волгоградской общественной организации владельцев маломерных судов Волгоградской области "Чистый берег", владелец лодочной станции Максим Круглов.

"Если раньше 99 судоводителей из 100 были в нетрезвом состоянии, то сейчас это 10%. Это произошло благодаря мерам со стороны надзорных структур, которые и раньше должны были за этим следить. До прошлого года у ГИМС не было обычных алкотестеров. Полномочий у инспекторов ГИМС также недостаточно. Сейчас стали лучше контролировать, начали выполнять свои должностные обязанности", – рассказал Максим Круглов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, количество проверок на лодочной станции после аварии значительно увеличилось. "Если раньше за сезон были одна-две проверки, то сейчас каждый месяц одна-две", – сказал Круглов.

Владелец лодочной станции Владислав сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следит за делом Жданова, однако, в суд ходить ему некогда.

"Необходимости что-то предпринимать после ЧП в плане безопасности нет, поскольку не в этом дело", – заявил Владислав, отметив, что "репрессий контролирующих органов после ЧП не последовало".