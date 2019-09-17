Миясат Киталаева приговорена к 13 годам колонии

17 сентября 2019, 14:20

Суд приговорил сегодня махачкалинку Миясат Киталаеву к длительному лишению свободы, признав ее активной участницей ячейки террористической организации. Защита настаивает на невиновности женщины, подчеркнул ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Миясат Киталаева обвинена по семи статьям УК РФ, в том числе в участии в деятельности террористической организации. Гособвинитель требовал приговорить ее к 17 годам колонии. Показания свидетелей и результаты экспертиз говорят в пользу обвиняемой, возразила защита. Сама Киталаева в последнем слове попросила о гуманном приговоре.

По версии обвинения, в феврале 2016 года Миясат Киталаева вступила в ряды боевиков в Табасаранском районе и участвовала в похищении двух жителей села Джули. Вооруженная группа, которая совершила нападение, входила в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", считает обвинение. Защита заявила, что Киталаева познакомилась в интернете с молодым человеком, который предложил ей выйти замуж, но увез в лес к боевикам, где ее удерживали против воли. 18 июня жители Джули рассказали об активной роли Киталаевой в нападении на дом их семьи. Защита в свою очередь указала на противоречия в показаниях свидетелей.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил сегодня Миясат Киталаеву к 13 годам колонии общего режима, а также к году и четырем месяцам ограничения свободы, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Суд признал женщину виновной по всем семи статьям обвинения: об участии в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст.208 УК РФ), в преступном сообществе (ч.2 ст. 210), в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5), о разбое организованной группой (ч. 4 ст. 162), похищении человека организованной группой (ч.3 ст. 126) и незаконном ношении оружия (ч.3 ст.222 УК РФ).

"Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по делам военнослужащих в 10-дневный срок", - разъяснил права осуждённой судья.

Киталаева, которая присутствовала на заседании в хиджабе и ярком цветном платке, встретила приговор спокойно.

Защита намерена обжаловать приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Киталаевой по назначению Сергей Квасов. "Моя подзащитная не считает себя виновной", - пояснил адвокат.

По данным суда, Миясат Киталаева, 1994 года рождения, до ареста официально не работала. У нее нет детей, ранее женщина не была судима.

Напомним, что родственники Салмана Гаджикурбанова, потерпевшего по делу Миясат Киталаевой, 17 июня рассказали в суде, что среди напавших на их дом опознали жителя села Джули Расмина Магомедова.

По версии правоохранителей, Расмин Магомедов, член "Южной" группировки боевиков, 20 апреля 2016 года был участником поджога здания сельской школы и ограбления местного магазина. Видео, озаглавленное "Нападение боевиков на село Джули. Момент ограбления магазина", в 2016 году было опубликовано на YouTube-канале газеты "Черновик".

На видео показаны кадры записей с камер наблюдения, датированных 20 апреля 2016 года. На них видны пятеро вооруженных автоматами людей, которые, проникнув в помещение магазина, складывают в пакеты собранные товары.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.