Силовики заподозрили таганрогского активиста в организации антисемитской группы

16 сентября 2019, 21:48

Координатор движения "Левый фронт" подозревается в организации экстремистского сообщества, целью которого была борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщество под названием "Союз Всемирного Освободительного Движения Народное братство "АллатРа" - Союз народов солнца и народов полумесяца" было создано на идеологии зарубежного религиозного объединения. Его основной целью обозначена борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем - на базе движения была создана боевая группа, проинформировало УФСБ.

В отношении предполагаемого организатора сообщества возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Остальные участники сообщества подозревается по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), пишет со ссылкой на УФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

В УФСБ отметили, что предполагаемый организатор сообщества - бывший сотрудник полиции. Однако в пресс-службе регионального управления МВД по Ростовской области опровергли эту информацию. "Данный гражданин на службе в органах внутренних дел в Ростовской области не состоял", - цитирует представителя МВД ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае три человека были арестованы в Астрахани по делу о создании молодежной экстремистской группы и подготовке вооруженных нападений.