Драка на стадионе в Махачкале возобновила полемику о популярности футбола

16 сентября 2019, 22:59

В драке на футбольном матче в Махачкале пострадал 16-летний подросток, а отец одного из зачинщиков драки получил административный протокол, сообщило МВД. Инцидент вызвал осуждение пользователей Instagram и спровоцировал дискуссию о популярности футбола в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября в Махачкале во время матча юношеских команд "УОР-Дагестан" из Каспийска и "Юность" из Владикавказа произошла драка, в которой приняли участие около 40 человек. Поединок был остановлен. По предварительным данным правоохранителей, в результате инцидента пострадал один человек, в отделение полиции были доставлены пятеро предполагаемых зачинщиков массовой драки.

На видео, опубликованном на Telegram-канале @godekan, видно, что потасовка произошла на поле. Сначала футболисты толкали друг друга, но затем некоторые из них начали драться. На кадрах также видно, что игроки бьют друг друга ногами. Вскоре на поле вышли сотрудники полиции и представители тренерских штабов, которые развели молодых футболистов по сторонам. Инцидент продолжался несколько минут. В конце ролика заметно, что один игрок в синей форме лежит на газоне.

По данным правоохранителей, массовой драке на стадионе "Труд" в Махачкале предшествовал словесный конфликт, возникший из-за удаления одного из игроков дагестанской команды. Вскоре на поле произошла драка, "приведшая к госпитализации 16-летнего жителя Владикавказа".

"Подросток с ушибом шейного отдела позвоночника и сотрясением головного мозга доставлен в ЦРБ Махачкалы", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице МВД Дагестана в Instagram (mvd.dagestan).

В ведомстве отметили, что "в отдел полиции были доставлены пять человек, все они опрошены и отпущены". "В отношении 49-летнего отца одного из игроков составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ)", - добавили в республиканском МВД.

Фамилию мужчины полиция не сообщила. Как сообщил Telegram-канал "Мутко против", речь идет об известном в прошлом дагестанском футболисте. Предполагается, что он вышел на поле успокоить сына, который и спровоцировал конфликт. "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность этой информации.

Драка на матче первенства ЮФО-СКФО по футболу среди команд 2003 года рождения началась из-за словесной перепалки двух игроков, сообщил президент Федерации футбола Дагестана Будун Будунов.

"Инцидент длился недолго, их разняли, но матч был приостановлен", - сказал Будунов, слова которого сегодня привел ТАСС.

Он отметил, что жалоб и претензий со стороны тренеров или игроков команд нет. "Инцидент продолжения не получил, он исчерпан. В настоящее время решается вопрос об организации новой игры между этими командами", - сообщил президент Федерации футбола Дагестана.

Новость о драке юных футболистов на стадионе в Махачкале вызвала бурную реакцию пользователей Instagram. Так, соответствующий пост, опубликованный вечером 15 сентября на странице сообщества echo_dagestana, по состоянию на 22.20 мск, собрал более 54 тысячи "лайков" и не менее 458 комментариев. Большинство подписчиков осудили действия игроков и их тренеров, указав, что подобные происшествия негативно сказываются на имидже Дагестана.

"Ребята, можете хоть одну радостную новость выложить про Дагестан? Вечно драки, "посадили", "убили", "стреляли", - посетовал mark___536.

"Как всегда мы отличились. К нам же в гости приехали ребята. Так гостей не встречают", - написал abdulbasir39.

Некоторые из комментаторов выступили с призывом "закрыть футбол в Дагестане", что вызвало дополнительную дискуссию.

"Вообще закрыть футбол в Дагестане. Смешанные единоборства популярнее, чем футбол", - высказался a.gadzhibutaev.

"Ну вот, началось. Раз подрались, всё - закрыть футбол. Я слышал, в садике тоже дети иногда дерутся и в школе. Предлагаю закрыть детсады и школы [...] Нечего детям спортом заниматься, пусть дома сидят в телефонах играют", - иронично отреагировал davud_amiraliev.

Вопрос о популярности футбола в Дагестане периодически поднимается в контексте его государственной поддержки. Так, после вылета махачкалинского "Анжи" из РПЛ по итогам сезона 2018/19 глава республики Владимир Васильев заявил, что власти не планируют финансово поддерживать клуб, но намерены развивать футбол в Дагестане, воспитывая новых спортсменов. Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Инцидент во время футбольного матча в Махачкале также обсудили подписчики сообщества 05_tv в Instagram. В течение 13 часов пост собрал более 7 790 "лайков" и 50 комментариев.

"Очень некрасиво вышло! Осетины в Дагестане - гости, а к гостям надо проявить уважение! Не знаю, с чего началась драка, но если осетины начали, то и они должны вести себя в гостях подобающе", - написал alan655665.

Некоторые подписчики группы dtp.chp05 с сожалением отметили, что драка на стадионе в Махачкале произошла в День единства народов Дагестана, и также высказались за отмену футбольных поединков на территории Дагестана.

"Невоспитанность! Сегодня же (15 сентября, - прим. "Кавказского узла") День единства. Позор!" - возмутился _arsen1979.

"Мы лишний раз убеждаемся, что у нас нет футбола и не будет никогда", - посетовал abdula1964639.

"Надеюсь, что из-за этого домашние игры теперь в других городах не будут играть", - написал пользователь под ником lestnici_dveri_kovka.

"Скоро в Дагестане новый вид футбола - футбол без правил", - пошутил ahtyman33.

В пабликах и группах в "ВКонтакте" и Facebook, посвященных Дагестану, новость об инциденте во время футбольного матча среди юношей в Махачкале особого интереса пользователей не вызвала. Так, например, в группе "ЧП ДАГЕСТАН" в соцсети "ВКонтакте" данный пост, опубликованный сегодня в 20.32 мск, собрал, по состоянию на 22.10 мск, 236 просмотров и один комментарий критического содержания.

На сайтах и на страницах в социальных сетях футбольных клубов "УОР-Дагестан" и "Юность" комментариев по поводу массовой драки в Махачкале нет.

Напомним, двое игроков сборной Дагестана были дисквалифицированы до конца года после драки на чемпионате России по пляжному регби, который прошел в Москве в июле. По решению контрольно-дисциплинарного комитета, Федерация регби Дагестана оштрафована на 50 тысяч рублей "за неподобающее поведение игроков".