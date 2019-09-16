Отказ бесланцев от выселения из аварийного дома поставил под вопрос качество новостроек

16 сентября 2019, 20:06

Жильцы аварийного дома в Беслане отказались выселяться по требованию властей, заявив, что их квартиры пригодны для жилья в отличие от предложенной чиновниками альтернативы. Пользователи Instagram сочли позицию жильцов излишне принципиальной, однако часть пользователей выразила солидарность с бесланцами.

Жильцы дома по улице Гагарина в Беслане отказываются покидать свои квартиры из-за несогласия с решением чиновников, признавших дом аварийным. Они требуют подлинник акта обследования помещения, который подтверждает, что здание не соответствует нормам пожарной безопасности, а кровля изношена на 80%, сообщило 13 сентября "ОсНова".

Администрация с 2013 года добивалась в суде принудительного выселения жильцов. Однако, по словам жильцов, жилье, которое им предлагают в новостройке на той же улице, согласно заключению экспертов, не соответствует санитарным требованиям, уточнило издание.

"Переезжать в новые дома я не хочу, потому что эти дома, я считаю, просто непригодны для жилья. Они неудобные, там большая слышимость, вентиляции и так далее. Все сделано с нарушениями. Есть акты, которые подписаны, что этот дом непригоден для жилья", – сказал один из жильцов дома Юрий Саламов, слова которого привела 26 августа на своем сайте ГТРК "Алания".

Двухэтажный дом на восемь квартир, в котором сейчас живут люди, был построен в 1930-х годах. По мнению жильцов, он в хорошем состоянии, за исключением кровли, требующей замены. Однако администрация Беслана признала жилье аварийным еще в 2006 году.

По словам начальника управления по жилищным вопросам АМС Беслана Зарины Айларовой, сейчас речь о переселении в новое жилье "уже не идет". "В отношении собственников предусмотрен выкуп жилых помещений. Что мы и сделали. В настоящее время рассматривается иск в отношении граждан Саламова Юрия и Клары Гулуевой по заключению соглашений о выкупе жилых помещений... Понимаете, программа считается завершенной, когда дом снесен. На сегодняшний день мы не можем снести этот дом лишь по тем обстоятельствам, что в нем до сих пор живут эти семьи", – процитировала чиновницу телекомпания.

Позиция жильцов вызвала непонимание у пользователей Instagram

Под публикацией о ситуации с аварийным домом, размещенной 14 сентября в Instagram-паблике "ЧП / Осетия", опубликовано, по состоянию на 20.05 мск, 26 комментариев. На паблик подписаны 66,5 тысячи человек.

Авторы большинства комментариев выразили недоумение в отношении позиции жильцов аварийного дома. "Странный народ - переехать из старого жилья в новое, разве это плохо? Не на улицу же выгоняют, предоставляют квартиры в новом доме – класс!!!" – написала, в частности, alla.bagaeva.

"Эх, нам бы предложили переехать в новую квартиру!!! Скоро наша крыша обвалится, а нас никто не хочет слышать", - согласился пользователь vtsorieva.

"Отдайте их квартиры, которые они должны получить, тем, кто нуждается... Потому что стоят отличные квартиры и сыреют. Очень жалко", – предложил пользователь vmagkeeva.

"Завтра на них что-нибудь там упадет, они обвинят власть, что не дали им жилье", – пошутил пользователь da.vid3785.

"Предоставляют людям новые квартиры, и они ещё недовольны! Умом Осетию не понять", – написала gagloevaeleonora.

"Зря отказываются... смотреть страшно на этот дом. Пусть комнат меньше будет, но условия, пригодные для жизни. Мое мнение", – написала svetakabolova.

Пользователь под ником irina79298 задался в свою очередь вопросом, "почему все жалуются на новые дома". "Потому, что сделаны некачественно. Как вам понравилось бы, что через два года после получения новой квартиры на первом этаже идёт плесень от сырости из подвала", – ответил пользователь ivanovna_069.

"Наверное, не все так просто, что дают новое жилье, а переезжать не хотят. Значит, дают далеко не равноценное, либо меньше по площади, либо месторасположение хуже... Никогда не поверю, что человек не хочет переезжать в более комфортные условия. И я, зная нашу страну, больше доверяю жильцам", – написал пользователь assadzer_.