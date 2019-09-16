Учения мотострелков с участием авиации начались близ Волгограда

16 сентября 2019, 12:28

Около 1,5 тысячи мотострелков подняты сегодня по тревоге под Волгоградом для проведения учений с боевой стрельбой, сообщили в Южном военном округе. В отработке маневров задействованы подразделения авиации, противовоздушной обороны и разведки.

Учения мотострелков начались сегодня под Волгоградом, в рамках них военнослужащим предстоит разработать замысел боя во взаимодействии с армейской авиацией, подразделениями артиллерии, противовоздушной обороны и разведки. Солдаты были подняты сегодня по тревоге и выдвинулись в район отработки маневров, говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, поступившем на почту "Кавказского узла".

Командиры всех степеней применят навыки управления подразделениями, а также новые методики боевой стрельбы. Учения продлятся до 20 сентября, в них будет задействовано около 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц боевой и специальной техники.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что учения ракетчиков и артиллеристов начались 9 сентября на полигонах на Северном Кавказе. Участие в стрельбах принимают подразделения мотострелковой дивизии в Чечне.