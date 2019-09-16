Более 100 человек эвакуированы из бизнес-центра в Краснодаре

16 сентября 2019, 11:38

После сообщения о дыме в краснодарском бизнес-центре "Кутузовский" сегодня были эвакуированы 103 человека. Сотрудники приняли за дым испарения из вентиляции, констатировали пожарные.

Сообщение о дыме в бизнес-центре на улице Северной поступило спасателям в 08.48 мск.

Из здания были эвакуированы 103 человека, пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю "Юга.ру".

По данным спасателей, в 08.58 мск пожарные прибыли в бизнес-центр "Кутузовский" и выяснили, что возгорания нет, а происходит испарение из вентиляции, которое сотрудники центра приняли за дым, информирует "Кубань 24".