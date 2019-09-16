16 сентября 2019, 10:43

Директор астраханского МУПа заподозрен в растрате

Руководитель жилищно-коммунального предприятия в Астрахани подозревается в том, что оплачивал назначенные ему штрафы из бюджетных денег, сообщило следствие.

По версии следствия, директор предприятия давал распоряжение бухгалтеру, чтобы тот выделил ему деньги, и тратил их оплату своих административных штрафов. Подозреваемый обязан платить штрафы из собственных средств, утверждает следствие.

Сумма ущерба предприятию составила более 50 тысяч рублей, в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело по статье о растрате бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Астраханской области на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что директор Астраханского политехнического колледжа Владимир Ерофеев был заподозрен в растрате на 1,9 млн рублей. В декабре 2016 года следствие добилось в суде его перевода из СИЗО под домашний арест, а прокуратура приняла заявление с требованием закрыть уголовное дело.

Примечание:

"Министр спорта Астраханской области обвинен в злоупотреблении полномочиями",  "Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии", "Глава сельсовета в Астраханской области заподозрена в присвоении бюджетных средств".

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