Командир экипажа оштрафован после жесткой посадки самолета на Кубани

16 сентября 2019, 07:50

Причиной жесткой посадки самолета, задевшего хвостовой частью взлетно-посадочную полосу в аэропорту Краснодара, стали ошибки пилотирования, сообщила Западно-сибирская транспортная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня около 02.00 мск пассажирский авиалайнер Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Краснодар, не смог приземлиться с первой попытки в краснодарском аэропорту. При посадке самолет задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, был задержан один рейс на Москву, пассажиры которого отправлены другими самолетами. Следком начал проверку причин инцидента.

Новосибирская транспортная прокуратура установила, что причиной жесткой посадки стали ошибки пилотирования экипажа и несоблюдение требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации.

"Генеральному директору авиакомпании «Глобус» (выполнявшей рейс Москва-Краснодар, - прим. "Кавказского узла") было внесено представление об устранении нарушений... по результатам рассмотрения которого члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщила сегодня Западно-сибирская транспортная прокуратура на своем сайте. Командир и второй пилот самолета привлечены к административной ответственности по статье о действиях, угрожающих безопасности полетов (ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ), говорится в сообщении ведомства.

Отметим, санкции статьи предусматривают штраф до двух тысяч пятисот рублей.

На сайте авиакомпании "Глобус" комментариев относительно заявления прокуратуры по состоянию на 7.00 мск сегодня нет.