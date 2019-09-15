"Краснодар" обыграл "Крылья советов" на своем поле

15 сентября 2019, 21:29

Матч между клубами "Краснодар" и "Крылья советов" в девятом туре Российской премьер-лиги завершился сегодня со счетом 4:2 в пользу краснодарцев.

Игра прошла сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе.

Голы в составе краснодарской команды забили Магомед-Шапи Сулейманов (на 16-й минуте игры), Кристофер Олссон (на 48-й минуте), Вандерсон Вандерсон (на 57-й минуте) и Ари (на 67-й). В составе гостей голы забили Александр Соболев на 12-й минуте и Паул-Виорел Антон - на 75-й, следует из трансляции матча на сайте Российской премьер-лиги.

По итогам игры, которая завершилась примерно в 20.40 мск, "Краснодар" с 20 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 августа футболисты "Краснодара" сыграли вничью против московского "Локомотива" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/19 и возглавили турнирную таблицу чемпионата.