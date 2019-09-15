Слова Битарова о молодежи обернулись полемикой в соцсетях

15 сентября 2019, 23:35

Аргументы главы Северной Осетии Вячеслава Битарова относительно участия молодых людей в "Стыр ныхасе" вызвали критику Молодежного комитета МОД "Высший совет осетин". Пользователи соцсетей поспорили о допустимости ироничного обращения активистов к главе республики.

На встрече с представителями СМИ 13 сентября Вячеслав Битаров заявил, что "на ныхас (место собраний) всегда выходили только старшие, чтобы обсудить ситуацию в том или ином населенном пункте или в целом в республике".

"Стыр ныхас" - общественное движение осетин, объединяющее в своих рядах представителей осетинского населения Северной и Южной Осетии. После изменения организационно-правовой формы движение стало именоваться Международное общественное движение "Высший совет осетин", поясняет "Википедия".

"Почему исторически молодежь не участвовала, когда на ныхас выходили наши предки? Потому что молодежи было некогда [...] они либо защищали, либо работали, чтобы обеспечить старших, которые находились на ныхасе [...] Считаю, что у молодых людей не должно быть времени, чтобы восседать на тех или иных заседаниях. Те же, кто это делает, я считаю, делает в популистских целях, как-то показать себя, как-то самоутвердиться [...] Я считаю, что каждый молодой человек должен самоутверждаться делами на благо своей семьи, своей родины", - сказал Битаров в интервью, которое опубликовано 13 сентября на канале iRYSTON TV в Youtube.

При этом глава Северной Осетии также высказал мнение, что "Стыр ныхас" должен стать объединяющей силой людей разных конфессий и разных национальностей нашей республики".

Молодежное крыло "Высшего совета осетин" (Стыр ныхас) подвергло критике высказывания Битарова, опубликовав свой ответ в соцсетях.

Сообщение о реакции осетинских активистов на слова Вячеслава Битарова пришло на смс-сервис "Кавказского узла" 14 сентября. "Молодежный комитет МОД "Высший совет осетин" публично заявил, что считает неприемлемыми высказывания главы РСО-А В. Битарова в отношении своих активистов", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По мнению авторов заявления, "рассуждения Битарова содержат большое количество ошибок и заблуждений".

"Исторически на ныхасе не всегда "присутствовали только старшие" [...] Присутствовать на ныхасе мог любой мужчина, кого ныхас посчитал необходимым видеть там в данный момент [...] Трудно согласится с Битаровым и в том, что "Стыр ныхас" должен "объединять на своей площадке людей разных национальностей". Это, конечно, хорошее начинание [...] но "ныхас" - историческая форма самоорганизации именно осетин. Наше движение называется "Высший совет осетин", а не "Высший совет 100 национальностей, проживающих в Осетии", - говорится в ответе Молодежного комитета МОД "Высший совет осетин", опубликованном на странице сообщества "Осетия" в Facebook 14 сентября в 20.17 мск. По состоянию на 23.20 мск пост собрал 155 "лайков" и 446 комментариев.

Активисты также указали на то, что Битаров никогда не высказывался против деятельности молодежного парламента.

"Вячеслав Битаров утверждает, что "у молодого человека не должно быть времени на то, чтобы восседать на тех или иных заседаниях". И это очень странно, ведь только месяц назад он поручил "проработать вопрос" о провидении регулярных встреч с молодежью раз в три месяца "для обсуждения насущных проблем". Кстати, Битаров никогда не высказывался с вышеуказанных позиций против деятельности Молодежного парламента РСО-Алания", - говорится в сообщении.

Молодежное крыло "Высшего совета осетин" вступило в открытую конфронтацию с главой Северной Осетии после празднования 25 августа во Владикавказе юбилея пивоваренной компании "Бавария", основателем которой является Вячеслав Битаров. Представители общественного движения обратились в прокуратуру "с просьбой дать оценку законности использования муниципального транспорта при проведении мероприятия частной компании, а также проверить, были ли использованы при этом бюджетные средства". Это вызвало большой резонанс, поскольку "Высший совет осетин" считается полностью лояльной власти организацией, сообщил сайт "Кавказ.Реалии".

Критические замечания Молодежного комитета в адрес главы Северной Осетии также вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. Так, комментаторы разошлись во мнении о допустимости такого обращения со стороны активистов.

"Лично мне нравится, что в республике есть возможность пусть такого, но диалога с главой. И очень не хочется, чтобы Осетия превратилась в подобие одной соседней республики, с установившейся монархией", - прокомментировал Заурбек Джибилов.

"Хорошо ответили. Хорошо, что есть такие молодые люди, которые пытаются что-то делать и отстаивать свое мнение", - написала Бокова Серафима.

"Никого не смутило обращение к главе республики не иначе как "гражданин"? Прямо как к подследственному. Дожили. Как бы вы к кому бы то ни было ни относились, никто не дал вам право не соблюдать субординацию", - высказалась Svetlana Bokieva.

"Когда затеяли этот "молодёжный ныхас", я сказал, что не того джинна выпускаете... Меня не слышали... Запредельно хамское обращение к главе республики [...] Обращение к главе республики в таком тоне непозволительно", - убежден Юрий Фидаров.

"Почитал комментарии в группе "Осетия" под постом с обращением младостарейшин к Битарову. Почему-то защитники основателя "Баварии" усмотрели в тексте оскорбления и "неподобающий тон". Правда, на вопрос, что именно их так задело, ответить они затруднялись. Но потом поняли. Оказывается, оскорбление - это когда человека называют "прославленным бизнесменом" и используют обращение "гражданин", - отметил журналист Заур Фарниев на своей странице в Facebook.

В отличие от Битарова, молодежные активисты еще ничего значимого для Осетии не сделали, "чтобы пререкаться с нашим достойным старшим", с иронией написал в Facebook пользователь Sos Dzgoev. "Он нам хоть школы, сады, дома культуры и спорткомплексы построил! Все, на что вы способны - это зарегистрироваться в соцсетях для того, чтобы критиковать", - добавил он.

Заочную полемику между Вячеславом Битаровым и Молодежным комитетом МОД "Высший совет осетин" обсудили также в Instagram. Так, соответствующий пост, опубликованный 13 сентября на странице сообщества chp.ossetia, собрал почти 21 тысячу "лайков" и не менее 190 комментариев.

"Мне кажется, что эти молодежные советы создают для дестабилизации обстановки в республике", - предположил подписчик под ником sydi_15_rus.

"С чего они взяли, что они - голос осетинской молодежи? Кто их уполномочил? Собрались непонятно кто, и сами себя назначили от народа выступать", - возмутилась fatimakhugaeva8656.

"Браво, молодежь Осетии, народ за вас!! [Битаров] в такие траурные дни праздновал", - высказалась khaeva_bella_.

Пост Молодежного комитета МОД "Высший совет осетин" 14 сентября в 21.17 мск был также опубликован на странице группы "Осетия" "ВКонтакте". По состоянию на 23.20 мск он собрал 792 просмотра и три комментария.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями социальных сетей в комментариях.

На "Кавказском узле" опубликована биография Вячеслава Битарова.