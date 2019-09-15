15 сентября 2019, 17:39
Рабочий погиб под завалом земли в центре Тбилиси
Во время земляных работ на проспекте Чавчавадзе в столице Грузии сегодня погиб рабочий, сообщили спасатели.
По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии, сегодня на проспекте Чавчавадзе около Государственного университета Ильи в Тбилиси рабочий погиб во время земляных работ, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
"Спасатели обнаружили погибшего рабочего, который попал под обвал земли", - цитирует представителя ведомства "Новости-Грузия".
В конце мая мэрия Тбилиси приступила к проекту замены подземных коммуникаций на проспекте Чавчавадзе, уточняет издание.
По данным мэрии, погибший рабочий был нанят администрацией университета Ильи и не участвовал в работах, которые организовали власти Тбилиси на проспекте Чавчавадзе, информирует "Sputnik Грузия".
Тело рабочего уже извлекли из-под земли, на месте работают спасатели и эксперты-криминалисты, сообщает издание.
Комментариев от представителей университета Ильи относительно инцидента пока не поступало.
"Рабочий погиб на Западе Грузии", "Рабочий погиб на стройке в Грузии", "Предприниматель задержан в Тбилиси по делу о гибели подростка на стройке".
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