Рабочий погиб под завалом земли в центре Тбилиси

15 сентября 2019, 17:39

Во время земляных работ на проспекте Чавчавадзе в столице Грузии сегодня погиб рабочий, сообщили спасатели.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии, сегодня на проспекте Чавчавадзе около Государственного университета Ильи в Тбилиси рабочий погиб во время земляных работ, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

"Спасатели обнаружили погибшего рабочего, который попал под обвал земли", - цитирует представителя ведомства "Новости-Грузия".

В конце мая мэрия Тбилиси приступила к проекту замены подземных коммуникаций на проспекте Чавчавадзе, уточняет издание.

По данным мэрии, погибший рабочий был нанят администрацией университета Ильи и не участвовал в работах, которые организовали власти Тбилиси на проспекте Чавчавадзе, информирует "Sputnik Грузия".

Тело рабочего уже извлекли из-под земли, на месте работают спасатели и эксперты-криминалисты, сообщает издание.

Комментариев от представителей университета Ильи относительно инцидента пока не поступало.