Противники разработки Амулсара напомнили властям о своих требованиях

14 сентября 2019, 22:00

Жители армянского города Джермук и активисты, выступающие против золотодобычи на Амулсарском месторождении, в сопровождении большого количества полицейских прошли сегодня шествием по Еревану.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября во время акции протеста в Ереване активисты потребовали от правительства Армении до 20 сентября принять окончательное решение по вопросу разработки Амулсарском месторождении.

В феврале правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки золотоносного месторождения в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление вызвало акции протеста жителей города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.

Сегодняшняя акция протеста началась утром с автопробега из Джермука в Ереван. К участникам акции в Ереване присоединились и другие протестующие. Шествие в Ереване началась в 18:30 по местному времени (17:30 мск), в нем принимают участие несколько десятков жителей Джермука и активисты-экологи, передает «Sputnik-Армения»

Требования митингующих не изменились: правительство Никола Пашиняна должно отказаться от идеи эксплуатации рудника. Активисты заявляют, что намерены вести акции мирного неповиновения и ни на какие резкие меры не пойдут, если власти примут "правильное решение", сообщает агентство, отмечая, что к демонстрантам присоединился депутат парламента Армении Арман Бабаджанян, недавно покинувший фракцию "Просвещенная Армения".

Участники акции начали шествие к столичной Площади Свободы из трех мест сбора. Проходя мимо здания правительства, они ненадолго остановились и скандировали лозунги «Амулсар без рудника», «Амулсар – только гора» и «Мы являемся хозяевами нашей страны».

Добравшись к Площади Свободы, участники акции стали исполнять там национальные танцы и песни.

Участников акции сопровождает большое количество полицейских, передает агентство NEWS.am.

Напомним, 4 сентября стало известно, что глава следственной группы по делу о разработке Амулсарского рудника и замглавы Следственного комитета Армении освобождены от должностей. Обнародованные следователями выводы об экологической безопасности разработки месторождения были "неточными", пояснили власти.