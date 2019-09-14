14 сентября 2019, 16:51

Зампред правительства Кабардино-Балкарии Мурат Карданов выбрал депутатский мандат

Избранный 8 сентября депутатом парламента Кабардино-Балкарии Мурад Карданов покинул пост заместителя председателя правительства республики.

Как писал "Кавказский узел", чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 года Мурат Карданов был назначен на пост заместителя председателя правительства Кабардино-Балкари в июле 2017 года, перейдя в правительство из парламента региона. В парламенте Мурат Карданов работал главой комитета по спорту и туризму. С 2005 по 2008 год он возглавлял министерство республики по делам молодежи и спорту, указано в информации на сайте правительства КБР.

Голосование по выборам депутатов республиканского парламента шестого созыва проходило в Кабардино-Балкарии в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов пять партий прошли в парламент.  "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" - два мандата, "Единая Россия" - 50, КПРФ - девять, ЛДПР - два мандата.

Мурад Карданов значился в списке "Единой России" под номером 4. 13 сентября врио главы республики Казбек Коков подписал указ об увольнении Карданова с поста заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии в связи с переходом на другую работу. Документ опубликован на сайте главы КБР.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Михаил Афашагов ранее сообщил о том, что те члены правительства, которые значатся в списках депутатов парламента КБР, должны сделать свой выбор и решить, где работать - в парламенте или правительстве региона, передает ТАСС.

Отметим, что 10 сентября депутаты парламента КБР пятого созыва собрались на внеочередное заседание, на котором рассмотрели единственный вопрос – о проекте республиканского закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в КБР на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии». Проект закона был принят сразу в двух чтениях. Выступивший по этому вопросу министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов отметил, что величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год составила 9 598 рублей, и правительство республики запланировало доплату пенсионерам, чтобы покрыть разницу с федеральным прожиточным минимумом, общая сумма которой составит 147 млн рублей. После голосования председатель парламента КБР Татьяна Егорова поздравила коллег, избранных в парламент следующего созыва и поблагодарила старый состав парламента за совместную работу, говорится в сообщении от 10 сентября на сайте парламента КБР.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"Путин назначил прокурора Кабардино-Балкарии и уволил его коллегу в Северной Осетии", "Шесть партий зарегистрированы на выборах в парламент Кабардино-Балкарии", "Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали Кокова за выбор объектов для показа вице-премьеру".

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