Суд в Ереване освободил Артура Варданяна под залог

13 сентября 2019, 16:04

Ереванский суд удовлетворил прошение защиты и освободил под залог в размере одного миллиона драмов Артура Варданяна, предполагаемого лидера вооруженной группировки, планировавшей захват власти.

Как сообщал "Кавказский узел", вооруженная группа, которую, по версии следствия, возглавлял лидер организации "Армянский щит" Артур Варданян, в 2015 году планировала нападения на резиденцию президента, Конституционный суд, парламент и Общественное телевидение. Одним из подозреваемых по делу стал бывший заместитель министра обороны Армении Ваан Ширханян. В июне 2018 года он был освобожден из-под ареста. В феврале Артур Варданян был переведен из исправительного учреждения в городскую больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

В ереванском суде сегодня продолжился процесс по делу о вооруженной группировке, которая, согласно версии обвинения, планировала захват власти. Защита Артура Варданяна представила суду ходатайство об изменении меры пресечения и освобождения под залог в один миллион долларов. Судья Месроп Макян удовлетворил прошение и постановил освободить Варданяна прямо в зале суда, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию информационного агентства News.am.

Отметим, что Артур Варданян - единственный из 20 фигурантов дела, кто оставался под стражей. Большинство фигурантов, в том числе, бывший замминистра обороны Ваан Ширханян, были освобождены из-под стражи после "бархатной революции".

8 мая премьером и фактически главой государства стал лидер протестующих Никол Пашинян. "Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" размещена биография Никола Пашиняна.