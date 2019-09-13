13 сентября 2019, 14:32

Сотрудница центра занятости в Кабардино-Балкарии заподозрена в мошенничестве почти на 2 млн

Ведущий специалист Центра занятости Урванского района подозревается в том, что за счет ложных сведений назначила выплаты на общую сумму свыше 1,95 млн рублей, сообщило сегодня МВД. 

По данным ведомства, с 2017 года подозреваемая вносила в трудовые книжки состоящих на учете в Центре занятости людей недостоверные сведения о том, что они якобы работали в фирме, признанной банкротом с 2016 года. На основании фиктивных справок о средней зарплате назначались выплаты пособия по безработице. "Государству был причинен материальный ущерб в размере более 1,95 млн рублей. По предварительным данным, за свои "услуги" женщина получала денежное вознаграждение от обратившихся граждан", - проинформировало МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении сотрудницы Центра возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле депутат в Кабардино-Балкарии был заподозрен в крупном мошенничестве. По данным следствия, он создал группу из 47 фиктивных работников, похитив из федерального бюджета около 1 млн 800 тысяч рублей.

Примечание:

"Трое жителей Кабардино-Балкарии обвинены по делу о махинациях с дачными участками", "Дело главы отделения "Роснефти" в Кабардино-Балкарии направлено на повторное рассмотрение", "Осужденный начальник отдела банка в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве".

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