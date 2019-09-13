Ростовские депутаты расширили льготы многодетным семьям

13 сентября 2019, 07:30

Вместо земельных участков многодетные семьи в Ростовской области могут получать сертификаты для строительства или покупки жилья, постановило 12 сентября областное заксобрание.

Поправки в закон "О регулировании земельных отношений в Ростовской области" были приняты 12 сентября на внеочередном заседании регионального парламента.

"Поправками вводится альтернативная возможность: по своему выбору семья сможет либо получить земельный участок под строительство жилья, либо - земельный сертификат, который можно будет использовать для приобретения либо строительства жилья", - цитирует зампредседателя регионального Заксобрания Александра Скрябина официальный сайт областного парламента.

Изменение в земельном законодательстве вызваны недостатком свободных земельных участков в ряде крупных городов области. "Так, в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге уже много лет они, по сути, не предоставляются", - цитирует Александра Скрябина ТАСС.

В Ростовской области земельные участки уже получили более 19 тысяч многодетных семей, в очереди остаются еще свыше 11 тысяч. Около половины из них, 5 628 семей, проживают в Ростове, Батайске и Таганроге. Предоставление земельных участков в этих больших городах затруднено из-за дефицита свободной земли.

В Батайске земельные участки не предоставляются с 2016 года, в Таганроге - с 2017 года, в Ростове их выделяют только за счет федеральных земель, резерв которых уже исчерпан. В целом в этих трех городах с 2016 по 2018 годы земельные участки получили только 7 процентов семей из числа очередников.

Денежный размер, порядок предоставления и условия выдачи будут определены отдельным областным законом. Планируется, что он будет принят к концу этого года, чтобы новая мера социальной поддержки вступила в силу с 1 января 2020 года, информирует 12 сентября Don24.ru.